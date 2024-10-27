Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN KOVITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Bea Sky, đường Phạm Tu, Đại Kim, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Đặc điểm công việc: Thiết kế kiến trúc (30%) - nội thất (70%) các công trình & dự án: Resort, trung tâm nghỉ dưỡng & chăm sóc sức khỏe, Spa, nhà hàng, khách sạn...

- Thiết kế concept layout 2D định hướng ý tưởng dự án.

- Lên thiết kế concept 3D phối cảnh kiến trúc và nội thất

- Lên phương án vật liệu, rà soát bản vẽ kỹ thuật theo thiết kế.

- Thực hiện những thay đổi cần thiết trong suốt quá trình thiết kế.

- Giám sát tác giả công trình từ lúc lên ý tưởng đến khi thi công hoàn thiện công trình.

- Phối hợp công việc cùng với các thành viên và phòng ban để đạt kết quả tốt.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc & nội thất: 4 năm trở lên.

-

- Tốt nghiệp các trường đào tạo chuyên ngành thiết kế kiến trúc & nội thất.

- Có óc quan sát và chiều sâu trong thiết kế.

- Có kiến thức về chi tiết cấu tạo trong thiết kế nội thất.

- Có kiến thức về kiến trúc công trình là điểm cộng.

- Có kỹ năng và tư duy concept tốt.

- Có kinh nghiệm triển khai các dự án nhà hàng, khách sạn, resort là 1 lợi thế

- Sử dụng được phần mềm 3DS Max (Bắt buộc), AutoCAD, Photoshop, Sketchup.....

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOVITECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thực hiện những dự án lớn với những Chủ đầu tư hàng đầu tại Việt Nam.

- Có được một môi trường làm việc năng động và có cơ hội phát triển khả năng của bản thân.

- Lương cứng: 12.000.000 - 20.000.000 VNĐ

- Thưởng khi hoàn thành dự án.

- Thưởng lương tháng 13, Thưởng lễ Tết theo quy định của công ty.

- Đóng BHYT, BHXH.

- Ký hợp đồng lao động 1 năm/lần.

- Team Building, du lịch,.... hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOVITECH

