Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN KOVITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KOVITECH
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KOVITECH

Kiến trúc sư

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOVITECH

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Bea Sky, đường Phạm Tu, Đại Kim, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Đặc điểm công việc: Thiết kế kiến trúc (30%) - nội thất (70%) các công trình & dự án: Resort, trung tâm nghỉ dưỡng & chăm sóc sức khỏe, Spa, nhà hàng, khách sạn...
Đặc điểm công việc: Thiết kế kiến trúc (30%) - nội thất (70%) các công trình & dự án: Resort, trung tâm nghỉ dưỡng & chăm sóc sức khỏe, Spa, nhà hàng, khách sạn...
- Thiết kế concept layout 2D định hướng ý tưởng dự án.
- Lên thiết kế concept 3D phối cảnh kiến trúc và nội thất
- Lên phương án vật liệu, rà soát bản vẽ kỹ thuật theo thiết kế.
- Thực hiện những thay đổi cần thiết trong suốt quá trình thiết kế.
- Giám sát tác giả công trình từ lúc lên ý tưởng đến khi thi công hoàn thiện công trình.
- Phối hợp công việc cùng với các thành viên và phòng ban để đạt kết quả tốt.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc & nội thất: 4 năm trở lên.
-
- Tốt nghiệp các trường đào tạo chuyên ngành thiết kế kiến trúc & nội thất.
- Có óc quan sát và chiều sâu trong thiết kế.
- Có kiến thức về chi tiết cấu tạo trong thiết kế nội thất.
- Có kiến thức về kiến trúc công trình là điểm cộng.
- Có kỹ năng và tư duy concept tốt.
- Có kinh nghiệm triển khai các dự án nhà hàng, khách sạn, resort là 1 lợi thế
- Sử dụng được phần mềm 3DS Max (Bắt buộc), AutoCAD, Photoshop, Sketchup.....

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOVITECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thực hiện những dự án lớn với những Chủ đầu tư hàng đầu tại Việt Nam.
- Có được một môi trường làm việc năng động và có cơ hội phát triển khả năng của bản thân.
- Lương cứng: 12.000.000 - 20.000.000 VNĐ
- Thưởng khi hoàn thành dự án.
- Thưởng lương tháng 13, Thưởng lễ Tết theo quy định của công ty.
- Đóng BHYT, BHXH.
- Ký hợp đồng lao động 1 năm/lần.
- Team Building, du lịch,.... hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOVITECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KOVITECH

CÔNG TY CỔ PHẦN KOVITECH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: A3-BT4, ngõ 214 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

