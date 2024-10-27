Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VITECCONS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Nam

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Bao quát Quản lý thiết kế từ giai đoạn concept đến thiết kế thi công: đặc biệt về mảng nhà công nghiệp. Thể hiện bản vẽ bằng 2d và 3d. Chủ trì/ Tham gia những dự án thiết kế của công ty. Thực hiện, báo cáo công việc theo phân công của Trưởng Phòng. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, sự chỉ đạo của Trưởng Phòng.

Bao quát Quản lý thiết kế từ giai đoạn concept đến thiết kế thi công: đặc biệt về mảng nhà công nghiệp.

Thể hiện bản vẽ bằng 2d và 3d.

Chủ trì/ Tham gia những dự án thiết kế của công ty.

Thực hiện, báo cáo công việc theo phân công của Trưởng Phòng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, sự chỉ đạo của Trưởng Phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Thiết kế Xây dựng, Kiến trúc Kinh nghiệm: Trên 3 năm Kiến thức chuyên môn am hiểu và quản lý hồ sơ thiết kế toàn bộ các giai đoạn của dự án Am hiểu về pháp luật XD liên quan đến thiết kế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy định chung Hiểu biết về quy trình thiết kế và thủ tục xin phép (GPXD, đấu nối, môi trường, PCCC,…)

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Thiết kế Xây dựng, Kiến trúc

Kinh nghiệm: Trên 3 năm

Kiến thức chuyên môn am hiểu và quản lý hồ sơ thiết kế toàn bộ các giai đoạn của dự án

Am hiểu về pháp luật XD liên quan đến thiết kế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy định chung

Hiểu biết về quy trình thiết kế và thủ tục xin phép (GPXD, đấu nối, môi trường, PCCC,…)

Biết vẽ 2D (Autocad), 3D (Sketchup, Revit là một lợi thế) Ưu tiên Có nhiều kinh nghiệm Thiết kế nhà xưởng, Khách sạn, văn phòng.

Biết vẽ 2D (Autocad), 3D (Sketchup, Revit là một lợi thế)

Ưu tiên Có nhiều kinh nghiệm Thiết kế nhà xưởng, Khách sạn, văn phòng.

Năng động, linh hoạt, phối hợp với các đồng nghiệp, có tinh thần trách nhiệm Có kỹ năng thể hiện bản vẽ, trình chiếu slide, làm báo cáo, truyền đạt thông tin... Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm, đàm phán

Năng động, linh hoạt, phối hợp với các đồng nghiệp, có tinh thần trách nhiệm

Có kỹ năng thể hiện bản vẽ, trình chiếu slide, làm báo cáo, truyền đạt thông tin...

Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm, đàm phán

Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế Không ngại tăng ca Tinh thần cầu tiến, Chịu được áp lực công việc cao

Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế

Không ngại tăng ca

Tinh thần cầu tiến, Chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VITECCONS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước và theo chính sách của công ty. Chính sách lương thưởng cạnh tranh, trao đổi chi tiết tại buổi phỏng vấn. Xét điều chỉnh lương định kỳ theo năng lực làm việc. Được hưởng các phúc lợi như Du lịch, Team building, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, bảo hiểm sức khỏe toàn diện, cơm trưa...vvvv

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước và theo chính sách của công ty.

Chính sách lương thưởng cạnh tranh, trao đổi chi tiết tại buổi phỏng vấn.

Xét điều chỉnh lương định kỳ theo năng lực làm việc.

Được hưởng các phúc lợi như Du lịch, Team building, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, bảo hiểm sức khỏe toàn diện, cơm trưa...vvvv

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VITECCONS Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin