Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VG VÀ CỘNG SỰ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VG VÀ CỘNG SỰ
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VG VÀ CỘNG SỰ

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VG VÀ CỘNG SỰ

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 166 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Lên ý tưởng, phương án thiết kế;
- Triển khai thiết kế kiến trúc, nội thất các hạng mục công trình;
- Vẽ Phối Cảnh 2D, 3D, hoàn thiện bản vẽ kĩ thuật thi công và các chi tiết;
- Hiểu biết về chất liệu và thi công;

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 2 năm kinh nghiệm trở lên, tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc hoặc nội thất;
- Thành thạo: Auto cad, 3D max, Render (V-ray,Corona,...), Photoshop, các phần mềm diễn họa 3D;
- Có kinh nghiệm thi công thực tế là một lợi thế;
- Có tinh thần cầu tiến;
- Có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VG VÀ CỘNG SỰ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 10-20tr tùy năng lực
- Hưởng các chế độ ưu đãi của công ty: thưởng lương tháng 13 và các ngày lễ, tết trong năm;
- Nghỉ các ngày lễ, tết theo lịch nhà nước;
- Du lịch định kỳ hàng năm cùng các buổi liên hoan, Team building,...
- BHXH theo quy định của luật lao động Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VG VÀ CỘNG SỰ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VG VÀ CỘNG SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VG VÀ CỘNG SỰ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Vinfast Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

