Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VG VÀ CỘNG SỰ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 166 Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm

- Lên ý tưởng, phương án thiết kế;

- Triển khai thiết kế kiến trúc, nội thất các hạng mục công trình;

- Vẽ Phối Cảnh 2D, 3D, hoàn thiện bản vẽ kĩ thuật thi công và các chi tiết;

- Hiểu biết về chất liệu và thi công;

- Từ 2 năm kinh nghiệm trở lên, tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc hoặc nội thất;

- Thành thạo: Auto cad, 3D max, Render (V-ray,Corona,...), Photoshop, các phần mềm diễn họa 3D;

- Có kinh nghiệm thi công thực tế là một lợi thế;

- Có tinh thần cầu tiến;

- Có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VG VÀ CỘNG SỰ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 10-20tr tùy năng lực

- Hưởng các chế độ ưu đãi của công ty: thưởng lương tháng 13 và các ngày lễ, tết trong năm;

- Nghỉ các ngày lễ, tết theo lịch nhà nước;

- Du lịch định kỳ hàng năm cùng các buổi liên hoan, Team building,...

- BHXH theo quy định của luật lao động Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VG VÀ CỘNG SỰ

