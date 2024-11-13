Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Viwaseen, số 48, đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Thực hiện các công việc của 1 kiến trúc sư
- Kiến thức chuyên sâu về thiết kế, các công cụ, nguyên tắc xây dựng các bản vẽ chi tiết, và vẽ phác thảo.
- Giao dịch và làm việc với Chủ đầu tư & đối tác trong quá trình triển khai hồ sơ thiết kế.
- Thực hiện các công việc khác khi cấp trên có yêu cầu.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành
+ Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm;
+ Nắm vững tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế;
+ Có khả năng phối hợp với các bộ môn và kết nối với các nhà thầu;
+ Sử dụng thành thạo các phần mềm như: Auto Cad, Word, Excel.
+ Ưu tiên người biết sử dụng phần mềm Revit.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 20-25tr (tùy vào kinh nghiệm, năng lực khi phỏng vấn)
Môi trường làm việc năng động, thoải mái, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: văn phòng 48 Tố Hữu Trung Văn Nam Từ Liêm Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

