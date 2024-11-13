Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Viwaseen, số 48, đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Thực hiện các công việc của 1 kiến trúc sư

- Kiến thức chuyên sâu về thiết kế, các công cụ, nguyên tắc xây dựng các bản vẽ chi tiết, và vẽ phác thảo.

- Giao dịch và làm việc với Chủ đầu tư & đối tác trong quá trình triển khai hồ sơ thiết kế.

- Thực hiện các công việc khác khi cấp trên có yêu cầu.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành

+ Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm;

+ Nắm vững tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế;

+ Có khả năng phối hợp với các bộ môn và kết nối với các nhà thầu;

+ Sử dụng thành thạo các phần mềm như: Auto Cad, Word, Excel.

+ Ưu tiên người biết sử dụng phần mềm Revit.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 20-25tr (tùy vào kinh nghiệm, năng lực khi phỏng vấn)

Môi trường làm việc năng động, thoải mái, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN

