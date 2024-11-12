Tuyển Kiến trúc sư TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Tham gia vào các dự án lớn của Tổng công ty; Đầu mối hợp tác chiến lược với các chủ đầu tư, tư vấn thiết kế và nhà thầu lớn với Tổng công ty.

Xây dựng các bộ sản phẩm đồng bộ phù hợp với thị trường.

Chủ trì các thiết kế trưng bày triển lãm trong nước và quốc tế.

Phối hợp với R&D của các Ban Gạch ốp lát, Sứ vệ sinh và Kính định hướng mẫu mã phù hợp thị trường và các công trình, đồng thời đề xuất thiết kế sản phẩm theo xu thế kiến trúc.

Đánh giá các sản phẩm của Tổng công ty hàng tháng, quý, năm trên thị trường, trên cơ sở khảo sát thị trường trong nước và các khu vực quốc tế.

Các nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu công việc, cấp trên giao.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Kiến trúc.

Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm, ứng viên sử dụng thành thạo tiếng Anh là một lợi thế.

Thành thạo các phần mềm như: Autocad, 3Dmax, Sketup, Photoshop,...

Sẵn sàng đi công tác

Tại TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Địa điểm làm việc: Trụ sở và các địa điểm khác có hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Viglacera - CTCP và các đơn vị thành viên Tổng công ty Viglacera – CTCP.

Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn, chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác theo quy định của Tổng công ty.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Được tham gia Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, nghỉ mát, đào tạo trong nước và nước ngoài theo quy chế Tổng công ty tại từng thời điểm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.