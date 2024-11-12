Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG 38ARCHITECTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa TNR Goldseason 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào quá trình thiết kế kiến trúc các dự án có quy mô lớn như : Chung cư, khách sạn - resorf, văn phòng , trung tâm hội nghị và các biệt thự cao cấp bao gồm kiến trúc công trình, cảnh quan và nội thất...vv

Triển khai các bản vẽ concept 3D và triển khai bản vẽ thi công.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như kỹ sư kết cấu, kỹ sư cơ điện trong quá trình làm việc ( với vị trí chủ trì) .

Tham gia giám sát tác giả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiến trúc, thiết kế, ...

Kinh nghiệm: Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Yêu cầu khác:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG 38ARCHITECTURE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn ( Thỏa thuận theo năng lực )

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng thông qua các dự án đa dạng

Được đào tạo và hướng dẫn bởi các kiến trúc sư giàu kinh nghiệm

Tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn, hội thảo về kiến trúc

Chế độ lương thưởng cạnh tranh, tăng lương theo năng lực và thành tích

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước

Các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, khuyến khích sáng tạo và đổi mới

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG 38ARCHITECTURE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin