Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa

- Thiết kế nội thất: Chung cư - Căn Hộ cao cấp, biệt thự nghỉ dưỡng và các công trình tiện ích khác;

- Tiếp nhận và phân tích các yêu cầu thiết kế từ Ban Lãnh đạo định hướng thiết kế;

- Khảo sát hiện trạng và lấy số liệu thiết kế tại hiện trường để lên ý tưởng, thiết kế và triển khai các không gian nội thất;

- Làm concept và lên phối cảnh 3D của công trình;

- Lập, triển khai bản vẽ sơ bộ và phối hợp với kỹ Thuật để triển khai bản vẽ thi công;

- Phối hợp các phòng ban khác trong quá trình thiết kế và thi công;

- Giám sát quyền tác giả, đảm bảo sản phẩm hoàn thiện đúng theo bản vẽ;

- Chịu trách nhiệm lưu trữ hồ sơ thiết kế công trình;

- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận và Ban Lãnh đạo Công ty.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc

- Thành thạo Autocad, 3Dmax, lumion... và vi tính văn phòng.

- Yêu cầu cao đối với trách nhiệm trước công việc, hiệu suất làm việc cao và thái độ hợp tác tốt khi làm việc nhóm.

-Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn lớn.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 20.000.000 đến 25.000.000 đồng ( Hoặc thỏa thuận theo năng lực)

- Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước;

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

- Các phụ cấp: ăn trưa và các phụ cấp khác theo quy định Công ty.

