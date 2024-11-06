Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG Pro Company
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG Pro Company

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 16 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Giám sát quá trình tuân thủ thiết kế Concept trong giai đoạn triển khai hồ sơ pháp lý, hồ sơ Thiết kế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế thi công và hoàn thiện xây dựng - nội thất;
Tham gia vào quá trình triển khai Concept với vai trò cảnh báo trước các vướng mắc ảnh hưởng tới concept;
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng, Trưởng/Phó Ban phụ trách;
Tham gia xây dựng, quảng bá hình ảnh và thương hiệu của Tập đoàn.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kiến trúc hoặc các trường có chuyên ngành tương tự;
Tối thiểu 2,3 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường thiết kế & giám sát công trường;
Có tư duy logic, sáng tạo trong việc phát triển phương án;
Có khả năng tìm ý bằng phương pháp vẽ tay;
Có tư duy trong việc nắm bắt và diễn đạt ý;
Biết sử dụng: Sketchup, 3Ds max, AutoCAD, Photoshop.
Có tinh thần trách nhiệm với công việc, tinh thần làm việc nhóm;
Biết lắng nghe và cầu thị, nhiệt tình trong các hoạt động sinh hoạt chung.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn : theo thỏa thuận, tùy thuộc vào năng lực thực tế;
Chế độ nâng lương linh hoạt; thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;
Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc;
Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác;
Các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo luật định;
Nghỉ mát, khám sức khỏe hàng năm cùng Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

