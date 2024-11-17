Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Eco Lakeview 32 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Lên tổng mặt bằng theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của pháp luật.

Vẽ kiến trúc các hạng mục trong công trình (chủ yếu nhà xưởng, nhà công nghiệp).

Có thể bóc tách khối lượng các hạng mục thi công nếu cần.

Phối hợp với các bộ môn khác trong công tác thiết kế.

Thực hiện các yêu cầu khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 25-35, tốt nghiệp đại học khối ngành kỹ thuật, xây dựng có liên quan

Nắm vững các nguyên tắc, quy chuẩn, tiêu chuẩn theo thiết kế kiến trúc

Có kinh nghiệm thiết kế kiến trúc Nhà xưởng, nhà công nghiệp

Sử dụng thuần thục phần mềm Autocad

Có thể vẽ phối cảnh là 1 lợi thế.

Tại Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực, trao đổi chi tiết sau phỏng vấn

Thưởng vào các dịp Lễ, tết trong năm; Lương tháng 13, thưởng hiệu quả theo doanh thu

Các chế độ hỗ trợ, phụ cấp, BHXH, BHTN, BHYT theo quy định, sinh nhật, hiếu hỉ.... đầy đủ.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đoàn kết, thân thiên và có nhiều cơ hội học hỏi, được đào tạo để nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn; Cơ hội thăng tiến trong công việc lên vị trí cao hơn; Được trao quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng;

Tham quan du lịch và các hoạt động Team Building hàng năm, Tặng quà các cháu nhân nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) và rằm trung thu; Tặng quà đối nữ CBNV nhân ngày 20/10 & 8/3 hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam

