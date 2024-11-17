Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Eco Lakeview 32 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Lên tổng mặt bằng theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của pháp luật.
Vẽ kiến trúc các hạng mục trong công trình (chủ yếu nhà xưởng, nhà công nghiệp).
Có thể bóc tách khối lượng các hạng mục thi công nếu cần.
Phối hợp với các bộ môn khác trong công tác thiết kế.
Thực hiện các yêu cầu khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 25-35, tốt nghiệp đại học khối ngành kỹ thuật, xây dựng có liên quan
Nắm vững các nguyên tắc, quy chuẩn, tiêu chuẩn theo thiết kế kiến trúc
Có kinh nghiệm thiết kế kiến trúc Nhà xưởng, nhà công nghiệp
Sử dụng thuần thục phần mềm Autocad
Có thể vẽ phối cảnh là 1 lợi thế.
Tại Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực, trao đổi chi tiết sau phỏng vấn
Thưởng vào các dịp Lễ, tết trong năm; Lương tháng 13, thưởng hiệu quả theo doanh thu
Các chế độ hỗ trợ, phụ cấp, BHXH, BHTN, BHYT theo quy định, sinh nhật, hiếu hỉ.... đầy đủ.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đoàn kết, thân thiên và có nhiều cơ hội học hỏi, được đào tạo để nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn; Cơ hội thăng tiến trong công việc lên vị trí cao hơn; Được trao quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng;
Tham quan du lịch và các hoạt động Team Building hàng năm, Tặng quà các cháu nhân nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) và rằm trung thu; Tặng quà đối nữ CBNV nhân ngày 20/10 & 8/3 hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế BAT Việt Nam
