Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông

- Tham gia tất cả các hoạt động thiết kế kiến trúc/ nội thất từ khâu ý tưởng cho đến hoàn thiện nội thất

- Tiếp xúc, nắm bắt tốt nhu cầu ý tưởng của khách hàng, đưa ra phương án tư vấn hợp lí.

- Thiết kế công năng, thiết kế 3D nội ngoại thất

-Triển khai & kiểm soát bản vẽ kỹ thuật.

- Quản lý nhân sự thuộc team của mình sao cho đảm bảo sản phẩm đảm bảo tiến độ chất lượng

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về Thiết kế Kiến trúc, Nội thất; hoặc các ngành liên quan.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ công việc thiết kế Kiến Trúc – Nội Thất: AutoCad, 3D max, Photoshop,...

- Ưu tiên ứng viên có từ 3 năm làm việc trong lĩnh vực thiết kế.

- Có tính sáng tạo cao, tư duy thẩm mỹ, hiểu biết về lĩnh vực thiết kế nội thất.

- Trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

- Luôn thích cập nhật các style & vật liệu mới thường xuyên.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập lương chính + % thiết kế +% thi công.

- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động.

- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có cơ hội phát triển toàn diện về lĩnh vực xây dựng, nội thất.

- Đa dạng loại hình công trình, được thể hiện hết khả năng sáng tạo.

- Thưởng Tết, thưởng lễ theo quy định của công ty, các hỗ trợ cần thiết cho công việc & các chế độ phúc lợi khác

- Chế độ đào tạo theo yêu cầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group

