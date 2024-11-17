Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Tham gia tất cả các hoạt động thiết kế kiến trúc/ nội thất từ khâu ý tưởng cho đến hoàn thiện nội thất
- Tiếp xúc, nắm bắt tốt nhu cầu ý tưởng của khách hàng, đưa ra phương án tư vấn hợp lí.
- Thiết kế công năng, thiết kế 3D nội ngoại thất
-Triển khai & kiểm soát bản vẽ kỹ thuật.
- Quản lý nhân sự thuộc team của mình sao cho đảm bảo sản phẩm đảm bảo tiến độ chất lượng

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về Thiết kế Kiến trúc, Nội thất; hoặc các ngành liên quan.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ công việc thiết kế Kiến Trúc – Nội Thất: AutoCad, 3D max, Photoshop,...
- Ưu tiên ứng viên có từ 3 năm làm việc trong lĩnh vực thiết kế.
- Có tính sáng tạo cao, tư duy thẩm mỹ, hiểu biết về lĩnh vực thiết kế nội thất.
- Trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.
- Luôn thích cập nhật các style & vật liệu mới thường xuyên.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập lương chính + % thiết kế +% thi công.
- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động.
- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có cơ hội phát triển toàn diện về lĩnh vực xây dựng, nội thất.
- Đa dạng loại hình công trình, được thể hiện hết khả năng sáng tạo.
- Thưởng Tết, thưởng lễ theo quy định của công ty, các hỗ trợ cần thiết cho công việc & các chế độ phúc lợi khác
- Chế độ đào tạo theo yêu cầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Sưa Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: BT31TT3 khu đô thị thành phố Giao Lưu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

