Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Đầu tư và phát triển Hòa Phong E&C làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty CP Đầu tư và phát triển Hòa Phong E&C
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 39b ngõ 130 Đốc Ngữ, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
• Thực hiện/được đào tạo thực hiện các dự án Kiến trúc, Quy hoạch.
• Thực hiện/được đào tạo thực hiện các bản vẽ kỹ thuật và 3D.
• Thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp chuyên ngành Kiến trúc hoặc các ngành có liên quan.
• Có kinh nghiệm 1 năm trở lên trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc và quy hoạch.
• Biết sử dụng phần mềm thiết kế 3D và chỉnh sửa ảnh/video như: Sketchup, Lumion, Photoshop là một lợi thế.
• Có sức khỏe tốt, ham học hỏi và nhiệt tình trong công việc.
• Biết Tiếng Anh là một lợi thế.
• Mong muốn phát triển bản thân trong lĩnh vực tư vấn thiết kế.
Tại Công ty CP Đầu tư và phát triển Hòa Phong E&C Thì Được Hưởng Những Gì
• Thời gian làm việc: sáng 8h30-12h, chiều 13h-17h30, Từ thứ 2-6.
• Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ theo yêu cầu công việc;
• Môi trường làm việc hiện đại, trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.
• Được tạo điều kiện làm việc để sáng tạo và có cơ hội để phát huy tối đa năng lực bản thân
• Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ đối với người lao động theo Luật Lao động Việt Nam: BHXH, BHYT...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu tư và phát triển Hòa Phong E&C
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
