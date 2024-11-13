Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Đầu tư và phát triển Hòa Phong E&C làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 39b ngõ 130 Đốc Ngữ, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

• Thực hiện/được đào tạo thực hiện các dự án Kiến trúc, Quy hoạch.

• Thực hiện/được đào tạo thực hiện các bản vẽ kỹ thuật và 3D.

• Thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp chuyên ngành Kiến trúc hoặc các ngành có liên quan.

• Có kinh nghiệm 1 năm trở lên trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc và quy hoạch.

• Biết sử dụng phần mềm thiết kế 3D và chỉnh sửa ảnh/video như: Sketchup, Lumion, Photoshop là một lợi thế.

• Có sức khỏe tốt, ham học hỏi và nhiệt tình trong công việc.

• Biết Tiếng Anh là một lợi thế.

• Mong muốn phát triển bản thân trong lĩnh vực tư vấn thiết kế.

Tại Công ty CP Đầu tư và phát triển Hòa Phong E&C Thì Được Hưởng Những Gì

• Thời gian làm việc: sáng 8h30-12h, chiều 13h-17h30, Từ thứ 2-6.

• Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ theo yêu cầu công việc;

• Môi trường làm việc hiện đại, trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.

• Được tạo điều kiện làm việc để sáng tạo và có cơ hội để phát huy tối đa năng lực bản thân

• Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ đối với người lao động theo Luật Lao động Việt Nam: BHXH, BHYT...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu tư và phát triển Hòa Phong E&C

