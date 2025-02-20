Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Không gian mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1000 Triệu

- Đảm bảo tiếp nhận đúng, đủ thông tin hồ sơ thiết kế nội thất Mặt bằng, 3D, Spec;

- Triển khai hồ sơ chi tiết 2D nội thất;

- Đo đạc hiện trạng và lập bản vẽ hiện trạng các công trình;

- Hoàn thành hồ sơ theo đúng tiến độ và đảm bảo yêu cầu mỹ thuật, kỹ thuật theo quy chuẩn của công ty Không Gian Mới;

- Làm việc và quản lý các nhà thầu triển khai hồ sơ chi tiết của KGM và các nhà thầu khác của CĐT để đảm bảo yêu cầu mỹ thuật, kỹ thuật, khớp với hiện trạng và theo quy chuẩn của công ty Không Gian Mới;

- Đề xuất các sáng kiến nhằm cải thiện tiến độ công việc, nâng cao hiệu suất lao động;

- Hỗ trợ các cá nhân, bộ phận khác trong các công việc có liên quan;

- Các công việc khác có liên quan tới hoạt động thiết kế dưới sự điều động trực tiếp của Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành.

- Trình duyệt bản vẽ và báo cáo công việc theo quy định Công ty;