Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Daiwa House Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty TNHH Daiwa House Việt Nam
Mức lương
500 - 1 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Oriental Tower, 324 Phố Tây Sơn, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 500 - 1 Triệu
- Từ tài liệu tính toán cùng các chỉ thị của công ty mẹ tại Nhật Bản, dựng mô hình kiến trúc (công trình thi công bên Nhật) trên phần mềm Revit theo tiêu chuẩn BIM của công ty mẹ
- Liên kết với mô hình kết cấu, thiết bị; xác nhận va chạm, báo cáo và xử lý va chạm theo chỉ thị.
- Tạo bộ bản vẽ cơ sở, bộ bản vẽ xin giấy phép, bộ bản vẽ thi công, bộ bản vẽ hoàn công
Với Mức Lương 500 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 22-32
- Trình độ: tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến xây dựng/kiến trúc. Nhận sinh viên đang chờ bằng tốt nghiệp có thể đi làm full-time
- Sử dụng tốt phần mềm Revit Architecture
***PHÚC LỢI:
- Mức lương upto 20 triệu/tháng. Trường hợp ứng viên có tiếng Nhật, lương thỏa thuận
- Tổng lương thực nhận = Lương cứng gross + Thưởng % dự án + Lương làm thêm giờ
- Thưởng tháng lương 13, thưởng đặc biệt cuối năm
- Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm sức khỏe
- Chế độ phúc lợi: tiền phúc lợi cho con nhân viên dịp lễ tết, tiền hiếu hỉ, ốm đau, khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ năm, du lịch công ty, ....
