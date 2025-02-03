Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần tập đoàn OA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu

Mức lương 7 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6, ngõ 168 Hào Nam, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 7 - 13 Triệu

- Phối hợp với các phòng ban khác.

Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thích và mong muốn làm thiết kế, thi công công trình kiến trúc, nội thất.

- Thái độ cầu thị, trung thực, nhiệt tình.

- Biết sử dụng các phần mềm hỗ trợ thiết kế: autocad, ketchup, 3D max...

Tại Công ty cổ phần tập đoàn OA Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng lương theo quy định và theo năng lực.

- Hỗ trợ tiền xăng xe/ điện thoại/ ăn trưa/ gửi xe.

- Thời gian làm việc: Thứ 2-Thứ 7. Từ 8h30- 17h30. Nghỉ ngày thứ 7 cuối cùng của tháng.

- Nghỉ trưa 1 tiếng/ngày.

- Được đào tạo thiết kế, lên ý tưởng, sử dụng phần mềm thiết kế.

- Được hỗ trợ thực chiến bởi những thành viên có kinh nghiệm lâu năm.

- Được tham ra các sự kiện của công ty (sự kiên, teambuilding, du lịch).

- Được thưởng lương tháng 13, tết và các ngày lễ trong năm theo quy định.

- Được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khỏe khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn OA

