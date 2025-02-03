Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần tập đoàn OA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu

Công ty cổ phần tập đoàn OA
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty cổ phần tập đoàn OA

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty cổ phần tập đoàn OA

Mức lương
7 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 6, ngõ 168 Hào Nam, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 7 - 13 Triệu

- Phối hợp với các phòng ban khác.

Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thích và mong muốn làm thiết kế, thi công công trình kiến trúc, nội thất.
- Thái độ cầu thị, trung thực, nhiệt tình.
- Biết sử dụng các phần mềm hỗ trợ thiết kế: autocad, ketchup, 3D max...

Tại Công ty cổ phần tập đoàn OA Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng lương theo quy định và theo năng lực.
- Hỗ trợ tiền xăng xe/ điện thoại/ ăn trưa/ gửi xe.
- Thời gian làm việc: Thứ 2-Thứ 7. Từ 8h30- 17h30. Nghỉ ngày thứ 7 cuối cùng của tháng.
- Nghỉ trưa 1 tiếng/ngày.
- Được đào tạo thiết kế, lên ý tưởng, sử dụng phần mềm thiết kế.
- Được hỗ trợ thực chiến bởi những thành viên có kinh nghiệm lâu năm.
- Được tham ra các sự kiện của công ty (sự kiên, teambuilding, du lịch).
- Được thưởng lương tháng 13, tết và các ngày lễ trong năm theo quy định.
- Được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khỏe khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn OA

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn OA

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Khu văn phòng Hồng Hà, ngõ 109 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

