Tuyển Kinh doanh thực phẩm công ty tnhh một thành viên Sannadle làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô Q7A, Đường số 5, Khu công nghiệp long hậu mở rộng, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc

- Lên kế hoạch , thực hiện kế hoạch và báo cáo kết quả kinh doanh theo định kỳ( tuần/ tháng/ quý/ năm) và khi cấp trên yêu cầu.

- Quản lý và phát triển thị trường, các đổi tượng Khách hàng tiềm năng: kênh phân phối, kênh đại lý, siêu thị, các công ty...

- Sắp xếp, tổ chức và triển khai các hoạt động truyền thông trong kế hoạch bán hàng của chi nhánh.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Có 1 -2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Làm việc khoa học, có kế hoạch, có khả năng tư duy logic, đàm phán và giải quyết vấn đề một cách linh hoạt.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương: thỏa thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm

- Thưởng: Lương tháng 13, theo chính sách chế độ lương thưởng công ty

- Chính sách Phúc lợi: đảm bảo quyền lợi đầy đủ, nghỉ Lễ, Tết, nghỉ phép năm, nghỉ mát theo chính sách công ty hàng năm

- Làm việc: tại văn phòng Long Hậu - Long An và đi thị trường.

Cách Thức Ứng Tuyển

