Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Kinh doanh thực phẩm

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 55 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Bán hàng, chăm sóc, duy trì, phát triển mối quan hệ kinh doanh do công ty chuyển giao hoặc các khách hàng tự khai thác được trên khu vực được giao
Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm về công cụ, dụng cụ pha chế
Demo, tư vấn và hướng dẫn cách sử dụng cho khách hàng
Chịu trách nhiệm các công việc như: chăm sóc khách hàng, lên đơn hàng, theo dõi đơn hàng, thu tiền, giải quyết khiếu nại khách hàng, dự kiến sản xuất cho các đơn hàng quản lý tại khu vực
Chịu trách nhiệm theo dõi, đốc thúc và thu hồi công nợ khách hàng
Lập kế hoạch và báo cáo công việc theo tuần, tháng, quý, năm theo quy định của bộ phận
Phối hợp với các bộ phận chức năng tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
Tham gia cùng phòng Marketing review sản phẩm, triển khai các kế hoạch PR sản phẩm
Phối hợp với các bộ phận, phòng, ban trong công ty xử lý công việc
Tiếp nhận, thực hiện các hướng dẫn, phân công của cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên. Tuổi từ 22 đến 30
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Barista, pha chế đồ uống, có hiểu biết về café và chiết suất café, sử dụng tốt các dụng cụ pha chế.
Ưu tiên ứng viên có data khách hàng tiềm năng trong ngành
Khả năng tiếp thu và xử lý thông tin tốt, giọng nói dễ nghe.
Khả năng khai thác, tạo dựng các mối quan hệ.
Khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc.
Yêu thích Review sản phẩm

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng: 6,000,000 - 8,000,000 (Không ảnh hưởng KPI) + hoa hồng theo doanh số (Thu nhập trung bình từ 10tr-18Tr/Tháng)
Được đào tạo các kiến thức trong ngành F&B, các mô hình đồ uống hiện đại
Được hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ Tết... theo quy định của Công ty
Được hưởng các chế độ chính sách và quyền lợi khác theo quy định chung của đơn vị
Công việc ổn định, lâu dài.
Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 10/1, ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

