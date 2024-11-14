Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Kinh doanh thực phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 12A Núi Thành, Phường 13, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Quản lý và phát triển sản phẩm (50%)
- Quản lý danh mục nhóm ngành hàng phụ trách: Giá mua, giá bán, tồn kho, chất lượng hàng hoá,..
- Tìm kiếm, phát triển các sản phẩm mới từ Nhà cung cấp hoặc phối hợp R&D để làm ra các sản phẩm mới.
- Phối hợp với các bộ phận hoàn thiện sản phẩm bao gồm: thành phần, bao bì, tem nhãn, quy cách, cách thức vận hành...
- Tham gia vào quá trình nghiên cứu sản xuất sản phẩm, đưa sản phẩm ra thị trường.
2. Phát triển kinh doanh (25%)
- Phụ trách phát triển nhóm ngành hàng FOOD được giao.
- Thực hiện các chương trình Khuyến Mãi, bán hàng: Tính toán giá bán, lợi nhuận, số lượng bán, doanh thu dự kiến.
- Làm việc với Nhà cung cấp và tham gia đặt hàng NCC ngành hàng phụ trách
- Quản lý các nền tảng bán hàng, đối tác kinh doanh.
- Làm việc với khối bán hàng, Marketing thường xuyên để thực hiện chương trình chạy chỉ tiêu ngành hàng
- Giám sát và kiểm soát các nhóm vận hành theo đúng tiêu chuẩn của Ngành hàng đưa ra
3. Báo cáo & kiểm soát (25%)
- Theo dõi tiến độ bán hàng, kiểm tra tồn kho, lên kế hoạch đề xuất đặt hàng, sản xuất để đáp ứng với nhu cầu kinh doanh.
- Theo dõi, đánh giá chất lượng và giá cả hàng hóa thường xuyên để tối ưu chi phí ngành hàng.
- Giải quyết các khiếu nại về hàng hóa, NCC, hoặc các vấn đề phát sinh liên quan tới SP, NCC nếu có.
- Kiểm soát các loại chi phí ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Ngành hàng: Bao bì, nguyên liệu phụ, giá cost SP, chi phí khuyến mãi, chi phí khác...
- Xây dựng công việc, mối quan hệ với các NCC cũ tìm kiếm các NCC mới.
- Làm các báo cáo và công việc khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học.
- Có kỹ năng chuyên môn: Phát triển sản phẩm, hoặc từng tham gia vào R&D hoặc sản xuất thực phẩm.
- Sẵn sàng di chuyển làm việc giữa văn phòng và nơi sản xuất, gia công.
- Nhanh nhẹn, chủ động, có trách nhiệm trong công việc, khả năng sắp xếp, quản lý công việc.
- Sáng tạo, nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu mua sắm, xu hướng thị trường.
- Có kỹ năng phân tích - giải quyết vấn đề và thương lượng.
- Trung thực, nhiệt tình, chăm chỉ, năng động, khao khát thành công.
- Chủ động đề xuất các ý tưởng đột phá để vượt mục tiêu.
- Ưu tiên ứng viên ưa thích hoặc có kinh nghiệm ngành F&B và Thực phẩm.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 12-15tr + Thưởng theo Kpis
- Thời gian làm việc: 8h-17h từ Thứ 2- Thứ 6; 8h-12h (Thứ 7 Làm Việc linh hoạt )
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cởi mở, công bằng, khuyến khích tư duy sáng tạo và tinh thần dẫn đầu.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp cao và không giới hạn, đề cao năng lực của nhân viên trẻ có khát vọng và mục tiêu phấn đấu.
- Có các chương trình đào tạo chuyên sâu, hoặc cấp ngân sách học tập nâng cao năng lực làm việc của nhân viên theo một trong những gía trị cốt lõi của công ty “ Luôn Tiến Tới”
- Các chế độ BHYT, BHXH, Lễ tết theo quy định của Luật lao động và chính sách đãi ngộ của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 12A Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

