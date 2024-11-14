Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH PET UNIVERSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: D20/530A Trịnh Quang Nghị, xã Phong Phú, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng.

Chăm sóc khách hàng, lập kế hoạch và chương trình khuyến mãi.

Quản lý khách hàng trước và sau sale.

Xây dựng tính cam kết và trách nhiệm trong suốt quá trình hợp tác với đối tác.

Phối hợp theo dõi đối chiếu công nợ khách hàng, đôn đốc thu hồi.

Kiểm tra hàng hóa luân chuyển tại kho.

Các báo cáo theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ tuổi > 23, ưu tiên đã từng làm chăn nuôi, thú Y;

- Có kinh nghiệm Bán Hàng/Kinh Doanh ít nhất 06 tháng trở lên.

- Chuyên môn: TC, Đại Học/Cao Đẳng Quản trị kinh doanh/Kinh Tế, Thú Y,..

Ưu tiên có kinh nghiệm FMCG

Nhân viên bán hàng qua điện thoại làm việc tại Văn phòng TP HCM

- Kỹ năng: giao tiếp tốt, Word, Excel, kỹ năng văn phòng khác.

- Khác: Trung Thực, Siêng Năng, Trách Nhiệm và có tinh thần kỉ Luật, đam mê công việc kinh doanh.

Tại CÔNG TY TNHH PET UNIVERSE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8.000.000 - 12.000.000đ.

- Khác: Hoa hồng, mở Code mới, Đạt doanh thu,.. Phụ Cấp khác.

- Các chính sách khác theo quy định công ty và pháp luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PET UNIVERSE

