Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH PET UNIVERSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại CÔNG TY TNHH PET UNIVERSE
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: D20/530A Trịnh Quang Nghị, xã Phong Phú, Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng.
Chăm sóc khách hàng, lập kế hoạch và chương trình khuyến mãi.
Quản lý khách hàng trước và sau sale.
Xây dựng tính cam kết và trách nhiệm trong suốt quá trình hợp tác với đối tác.
Phối hợp theo dõi đối chiếu công nợ khách hàng, đôn đốc thu hồi.
Kiểm tra hàng hóa luân chuyển tại kho.
Các báo cáo theo yêu cầu cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/nữ tuổi > 23, ưu tiên đã từng làm chăn nuôi, thú Y;
- Có kinh nghiệm Bán Hàng/Kinh Doanh ít nhất 06 tháng trở lên.
- Chuyên môn: TC, Đại Học/Cao Đẳng Quản trị kinh doanh/Kinh Tế, Thú Y,..
Ưu tiên có kinh nghiệm FMCG
Nhân viên bán hàng qua điện thoại làm việc tại Văn phòng TP HCM
- Kỹ năng: giao tiếp tốt, Word, Excel, kỹ năng văn phòng khác.
- Khác: Trung Thực, Siêng Năng, Trách Nhiệm và có tinh thần kỉ Luật, đam mê công việc kinh doanh.
- Có kinh nghiệm Bán Hàng/Kinh Doanh ít nhất 06 tháng trở lên.
- Chuyên môn: TC, Đại Học/Cao Đẳng Quản trị kinh doanh/Kinh Tế, Thú Y,..
Ưu tiên có kinh nghiệm FMCG
Nhân viên bán hàng qua điện thoại làm việc tại Văn phòng TP HCM
- Kỹ năng: giao tiếp tốt, Word, Excel, kỹ năng văn phòng khác.
- Khác: Trung Thực, Siêng Năng, Trách Nhiệm và có tinh thần kỉ Luật, đam mê công việc kinh doanh.
Tại CÔNG TY TNHH PET UNIVERSE Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 8.000.000 - 12.000.000đ.
- Lương
Lương
.000.000 - 12.000.000đ.
- Khác: Hoa hồng, mở Code mới, Đạt doanh thu,.. Phụ Cấp khác.
- Khác:
Khác
Hoa hồng, mở Code mới, Đạt doanh thu,.. Phụ Cấp khác.
- Các chính sách khác theo quy định công ty và pháp luật lao động.
- Lương
Lương
.000.000 - 12.000.000đ.
- Khác: Hoa hồng, mở Code mới, Đạt doanh thu,.. Phụ Cấp khác.
- Khác:
Khác
Hoa hồng, mở Code mới, Đạt doanh thu,.. Phụ Cấp khác.
- Các chính sách khác theo quy định công ty và pháp luật lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PET UNIVERSE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI