Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 220/3 TX52, Khu phố 4, Thạnh Xuân, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý và giám sát hoạt động của nhóm bán hàng, đảm bảo đạt được chỉ tiêu doanh số và mục tiêu kinh doanh.

Theo dõi và phân tích số liệu kinh doanh, báo cáo kết quả cho Ban Giám đốc và đề xuất các biện pháp cải thiện.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ giao hàng cho khách hàng.

Tổ chức các cuộc họp định kỳ với đội ngũ kinh doanh để đánh giá kết quả và đề ra kế hoạch hành động.

Đảm bảo rằng các chiến lược và mục tiêu kinh doanh được thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả giữa đội ngũ Sales và Ban Giám đốc.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm sales B2B từ 3 năm trở lên, ưu tiên lĩnh vực Kinh doanh sản phẩm liên quan

Không ngại làm đa nhiệm

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề xuất sắc.

Sử dụng excel tốt

Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật thành thạo

Có trách nhiệm, cẩn thận và chủ động trong công việc

Tại Công ty TNHH Hoei VN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, Thưởng, chế độ BHXH theo quy định. Tham gia BHXH sau 2 tháng thử việc.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Có cơ hội phát triển cao (công ty Nhật) nếu thể hiện khả năng làm việc tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoei VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin