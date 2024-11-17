Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Công ty TNHH Hoei VN
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/12/2024
Công ty TNHH Hoei VN

Kinh doanh thực phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại Công ty TNHH Hoei VN

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 220/3 TX52, Khu phố 4, Thạnh Xuân, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý và giám sát hoạt động của nhóm bán hàng, đảm bảo đạt được chỉ tiêu doanh số và mục tiêu kinh doanh.
Theo dõi và phân tích số liệu kinh doanh, báo cáo kết quả cho Ban Giám đốc và đề xuất các biện pháp cải thiện.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ giao hàng cho khách hàng.
Tổ chức các cuộc họp định kỳ với đội ngũ kinh doanh để đánh giá kết quả và đề ra kế hoạch hành động.
Đảm bảo rằng các chiến lược và mục tiêu kinh doanh được thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả giữa đội ngũ Sales và Ban Giám đốc.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm sales B2B từ 3 năm trở lên, ưu tiên lĩnh vực Kinh doanh sản phẩm liên quan
Không ngại làm đa nhiệm
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề xuất sắc.
Sử dụng excel tốt
Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật thành thạo
Có trách nhiệm, cẩn thận và chủ động trong công việc

Tại Công ty TNHH Hoei VN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, Thưởng, chế độ BHXH theo quy định. Tham gia BHXH sau 2 tháng thử việc.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Có cơ hội phát triển cao (công ty Nhật) nếu thể hiện khả năng làm việc tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoei VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Hoei VN

Công ty TNHH Hoei VN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 164B Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

