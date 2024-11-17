Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại Công ty TNHH Hoei VN
- Hồ Chí Minh: 220/3 TX52, Khu phố 4, Thạnh Xuân, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 20 - 35 Triệu
Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý và giám sát hoạt động của nhóm bán hàng, đảm bảo đạt được chỉ tiêu doanh số và mục tiêu kinh doanh.
Theo dõi và phân tích số liệu kinh doanh, báo cáo kết quả cho Ban Giám đốc và đề xuất các biện pháp cải thiện.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ giao hàng cho khách hàng.
Tổ chức các cuộc họp định kỳ với đội ngũ kinh doanh để đánh giá kết quả và đề ra kế hoạch hành động.
Đảm bảo rằng các chiến lược và mục tiêu kinh doanh được thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả giữa đội ngũ Sales và Ban Giám đốc.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không ngại làm đa nhiệm
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề xuất sắc.
Sử dụng excel tốt
Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật thành thạo
Có trách nhiệm, cẩn thận và chủ động trong công việc
Tại Công ty TNHH Hoei VN Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Có cơ hội phát triển cao (công ty Nhật) nếu thể hiện khả năng làm việc tốt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoei VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
