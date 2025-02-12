Tuyển Kỹ sư cầu nối Neos Vietnam International Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,000 - 4,000 USD

Mức lương 2,000 - 4,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 7th Floor, Ocean Park Building, No.1 Dao Duy Anh, Phuong Mai, Dong Da, Ha Noi

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương 2,000 - 4,000 USD

- Kỹ sư cầu nối cho đội phát triển ở Việt Nam với khách hàng Nhật

- Hiểu nội dung dự án thực hiện trao đổi Q&A trực tiếp với khách hàng qua email skype (or chatwork)

- Quản lý tiến độ dự án báo cáo công việc định kỳ với khách hàng và ban giám đốc

Địa điểm làm việc: 1 Đào Duy Anh, Hà Nội

Với Mức Lương 2,000 - 4,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

▼ Kĩ năng yêu cầu

- Có thể linh hoạt sắp xếp thời gian làm việc sao cho đảm bảo tiến độ đối tác yêu cầu.

- Tinh thần trách nhiệm cao sẵn sàng hợp tác với các bộ phận để cùng nhau hoàn thành mục tiêu.

- Có kinh nghiệm BrSE/PM về hệ thống WEB hoặc Smartphone

- Có kinh nghiệm về AWS/Azure

- Có kinh nghiệm soạn thảo tài liệu tiếng Nhật （Tài liệu thiết kế cơ bản, tài liệu thiết kế chi tiết, tài liệu test case）

- Trình độ tiếng Nhật N2 trở lên

- Có kĩ năng đề xuất cho khách hàng.

- Có hứng thú với các kỹ thuật mới như AI AR. IoT

