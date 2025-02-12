Tuyển Kỹ sư cầu nối Neos Vietnam International Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,000 - 4,000 USD

Tuyển Kỹ sư cầu nối Neos Vietnam International Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,000 - 4,000 USD

Neos Vietnam International Co., Ltd
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Neos Vietnam International Co., Ltd

Kỹ sư cầu nối

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu nối Tại Neos Vietnam International Co., Ltd

Mức lương
2,000 - 4,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 7th Floor, Ocean Park Building, No.1 Dao Duy Anh, Phuong Mai, Dong Da, Ha Noi

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương 2,000 - 4,000 USD

- Kỹ sư cầu nối cho đội phát triển ở Việt Nam với khách hàng Nhật
- Hiểu nội dung dự án thực hiện trao đổi Q&A trực tiếp với khách hàng qua email skype (or chatwork)
- Quản lý tiến độ dự án báo cáo công việc định kỳ với khách hàng và ban giám đốc
Địa điểm làm việc: 1 Đào Duy Anh, Hà Nội

Với Mức Lương 2,000 - 4,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

▼ Kĩ năng yêu cầu
- Có thể linh hoạt sắp xếp thời gian làm việc sao cho đảm bảo tiến độ đối tác yêu cầu.
- Tinh thần trách nhiệm cao sẵn sàng hợp tác với các bộ phận để cùng nhau hoàn thành mục tiêu.
- Có kinh nghiệm BrSE/PM về hệ thống WEB hoặc Smartphone
- Có kinh nghiệm về AWS/Azure
- Có kinh nghiệm soạn thảo tài liệu tiếng Nhật （Tài liệu thiết kế cơ bản, tài liệu thiết kế chi tiết, tài liệu test case）
- Trình độ tiếng Nhật N2 trở lên
- Có kĩ năng đề xuất cho khách hàng.
- Có hứng thú với các kỹ thuật mới như AI AR. IoT

Tại Neos Vietnam International Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Neos Vietnam International Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Neos Vietnam International Co., Ltd

Neos Vietnam International Co., Ltd

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 7th Floor, Ocean Park Building, No.1 Dao Duy Anh, Phuong Mai, Dong Da, Ha Noi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-cau-noi-thu-nhap-2-000-4-000-thang-tai-ha-noi-job315215
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Kỹ sư cầu nối Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viettel Software
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tamada Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công Ty TNHH Tamada Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tamada Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3,000 USD
Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 3,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Hạn nộp: 11/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DAITO VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY TNHH DAITO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 23 USD
CÔNG TY TNHH DAITO VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 23 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NTQ Solution
Tuyển Kỹ sư cầu nối NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NTQ Solution
Hạn nộp: 25/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 24 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 24 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Kỹ sư cầu nối Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viettel Software
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tamada Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công Ty TNHH Tamada Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tamada Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3,000 USD
Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 3,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Hạn nộp: 11/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DAITO VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY TNHH DAITO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 23 USD
CÔNG TY TNHH DAITO VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 23 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NTQ Solution
Tuyển Kỹ sư cầu nối NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NTQ Solution
Hạn nộp: 25/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 24 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 24 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghệ MK1 Việt Nam
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS
40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY TNHH CAERUX LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH CAERUX LAB
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH City Ascom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 USD Công ty TNHH City Ascom Việt Nam
Tới 2 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công Ty TNHH Hợp Tác Phát Triển Nguồn Nhân Lực Winwinjapan làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,500 - 5 USD Công Ty TNHH Hợp Tác Phát Triển Nguồn Nhân Lực Winwinjapan
2,500 - 5 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL
40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH Relipa làm việc tại Hà Nội thu nhập 60 - 85 Triệu Công ty TNHH Relipa
60 - 85 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công Ty TNHH Khuôn Đúc Tsukuba Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Khuôn Đúc Tsukuba Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES
Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 80 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN
Tới 80 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY TNHH AGEST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH AGEST VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Neos Vietnam International Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,000 - 4,000 USD Neos Vietnam International Co., Ltd
2,000 - 4,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty Cổ phần Tokyo Tech Lab Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tokyo Tech Lab Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty cổ phần BEE TECH ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu Công ty cổ phần BEE TECH ASIA
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH SETA international Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH SETA international Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Nextop Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Nextop Co., Ltd
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt Nhật (Vinicorp) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tổng hợp Việt Nhật (Vinicorp)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 60 Triệu Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Tới 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH Lisod Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu Công ty TNHH Lisod Việt Nam
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 90 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM
60 - 90 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu GMO-Z.com RUNSYSTEM
Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 60 Triệu Công ty CP Phần mềm MOR
Tới 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty TNHH Co-well Châu Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 55 - 70 Triệu Công ty TNHH Co-well Châu Á
55 - 70 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam
40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 45 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN REACT PLUS
25 - 45 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY TNHH HAPOSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HAPOSOFT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm