Tuyển Kỹ sư cầu nối Neos Vietnam International Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,000 - 4,000 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu nối Tại Neos Vietnam International Co., Ltd
Mức lương
2,000 - 4,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 7th Floor, Ocean Park Building, No.1 Dao Duy Anh, Phuong Mai, Dong Da, Ha Noi
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương 2,000 - 4,000 USD
- Kỹ sư cầu nối cho đội phát triển ở Việt Nam với khách hàng Nhật
- Hiểu nội dung dự án thực hiện trao đổi Q&A trực tiếp với khách hàng qua email skype (or chatwork)
- Quản lý tiến độ dự án báo cáo công việc định kỳ với khách hàng và ban giám đốc
Địa điểm làm việc: 1 Đào Duy Anh, Hà Nội
Với Mức Lương 2,000 - 4,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
▼ Kĩ năng yêu cầu
- Có thể linh hoạt sắp xếp thời gian làm việc sao cho đảm bảo tiến độ đối tác yêu cầu.
- Tinh thần trách nhiệm cao sẵn sàng hợp tác với các bộ phận để cùng nhau hoàn thành mục tiêu.
- Có kinh nghiệm BrSE/PM về hệ thống WEB hoặc Smartphone
- Có kinh nghiệm về AWS/Azure
- Có kinh nghiệm soạn thảo tài liệu tiếng Nhật （Tài liệu thiết kế cơ bản, tài liệu thiết kế chi tiết, tài liệu test case）
- Trình độ tiếng Nhật N2 trở lên
- Có kĩ năng đề xuất cho khách hàng.
- Có hứng thú với các kỹ thuật mới như AI AR. IoT
Tại Neos Vietnam International Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Neos Vietnam International Co., Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
