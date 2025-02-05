Tuyển Kỹ sư cầu nối Công Ty TNHH Khuôn Đúc Tsukuba Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Khuôn Đúc Tsukuba Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty TNHH Khuôn Đúc Tsukuba Việt Nam

Kỹ sư cầu nối

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu nối Tại Công Ty TNHH Khuôn Đúc Tsukuba Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý, điều phối, sử dụng lao động, nguyên vật liệu theo kế hoạch sản xuất.
- Báo cáo tình hình sản xuất trong bộ phận, định kỳ ngày, tuần, tháng , năm
- Thiết lập và kiểm soát quy trình sản xuất tại xưởng
- Giám sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm, kiểm tra công nhân hoàn thành tốt nội quy công ty
- Kiểm soát quy trình vận hành thiết bị sản xuất
- Đánh giá đề bạt, xử lý kỉ luật đối với cấp dưới
- Phối hợp với phòng quản lý chất lượng đưa ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa đối với sản phẩm không phù hợp
- Đôn đốc, thúc đẩy, giám sát, tuân thủ quy định đã đề ra
- Tham gia trực sản xuất theo lịch phân công.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá tay nghề công nhân.
- Tổ chức sinh hoạt, giáo dục, tuyên truyền và xây dựng tinh thần đoàn kết CN trong ca và xưởng
- Thực hiện một số nhiệm vụ do quản lý bộ phận hoặc ban GĐ phân công.
- Dự báo tình hình thiết bị, nhân sự.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Khuôn Đúc Tsukuba Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khuôn Đúc Tsukuba Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Khuôn Đúc Tsukuba Việt Nam

Công Ty TNHH Khuôn Đúc Tsukuba Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KCN Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

