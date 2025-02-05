Tuyển Kỹ sư cầu nối Công Ty TNHH Khuôn Đúc Tsukuba Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Quản lý, điều phối, sử dụng lao động, nguyên vật liệu theo kế hoạch sản xuất.

- Báo cáo tình hình sản xuất trong bộ phận, định kỳ ngày, tuần, tháng , năm

- Thiết lập và kiểm soát quy trình sản xuất tại xưởng

- Giám sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm, kiểm tra công nhân hoàn thành tốt nội quy công ty

- Kiểm soát quy trình vận hành thiết bị sản xuất

- Đánh giá đề bạt, xử lý kỉ luật đối với cấp dưới

- Phối hợp với phòng quản lý chất lượng đưa ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa đối với sản phẩm không phù hợp

- Đôn đốc, thúc đẩy, giám sát, tuân thủ quy định đã đề ra

- Tham gia trực sản xuất theo lịch phân công.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá tay nghề công nhân.

- Tổ chức sinh hoạt, giáo dục, tuyên truyền và xây dựng tinh thần đoàn kết CN trong ca và xưởng

- Thực hiện một số nhiệm vụ do quản lý bộ phận hoặc ban GĐ phân công.

- Dự báo tình hình thiết bị, nhân sự.