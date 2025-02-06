Tuyển Kỹ sư cầu nối FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia dự án phát triển chuỗi hệ thống quản lý nhân sự, tài chính, kho , logictics thuộc ecosystem của khách hàng viễn thông

Cầu nối giữa công ty con tại Việt Nam và công ty mẹ ở Nhật Bản.

Trở thành một thành viên trong đội ngũ phát triển ứng dụng web của công ty.

Chịu trách nhiệm trong việc phát triển và bảo trì các sản phẩm.

Chiu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu từ công ty mẹ, phân tích và truyền đạt yêu cầu cho dev ở Việt Nam.

Hỗ trợ các bạn Developer phát triển các chức năng, kiểm tra các chức năng đã hoạt động đúng với yêu cầu của khách hàng hay chưa.

Tham gia đóng góp ý tưởng và cải tiến chất lượng của sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tiếng nhật N2 giao tiếp trở lên.

Có 4 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí BA/BrSE/PM or vị trí Tương đương

Có kỹ năng: Làm việc nhóm, Phân tích, Thiết kế, Giao tiếp và prensent bằng JP.

Chủ động, Năng lực tự học và Thái độ tích cực trong công việc.

Thành thạo các công cụ UML, Design và Modeling.

Có kinh nghiệm với các dự án nghiệp vụ tài chính , thẻ

Have a solid foundation for object-oriented design / object-oriented programming (OOD / OOP)

Experience with Java EE, Object Relational Mapping (ORM) Framework, Java Server Pages (JSP),

Experience with Struts, Spring and / or Hibernate Frameworks, RESTful programming, Java Batch.

Experience with JavaScript, TypesScript, HTML and CSS. process XML like XSD, XS..v.v.

Experience with Service Oriented Architecture (SOA) .DB: Oracle, DB2, SQL Server, noSQL.

Tại FPT Software Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập CẠNH TRANH. Nhân viên chính thức có 13 tháng lương.

Tham gia những dự án lớn và làm việc trong môi trường chuyên môn hoá cao, process dự án được tối ưu cho developer

Thưởng lương mềm theo dự án. Xét tăng lương 1 lần hàng năm.

Đóng BHXH đầy đủ và tặng thêm gói BHXH sức khỏe FPT care cho nhân viên

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, rất nhiều vị trí và cơ hội thăng tiến cho nhân viên.

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6.

Được làm việc trực tiếp cùng khách hàng là các tập đoàn lớn của Nhật Bản, Mỹ, US, Singapore, Hàn Quốc...

Được đào tạo về ngôn ngữ, kỹ năng mềm

Có cơ hội đi Onsite tại Nhật, Hàn, ...

Tham gia các hoạt động nghỉ mát, du lịch, Teambuilding do công ty tổ chức hàng năm.

Tham gia các hoạt động event sôi động, câu lạc bộ thể thao, văn nghệ...

