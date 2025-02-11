Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Điện và Xây Dựng Nam Việt làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Điện và Xây Dựng Nam Việt làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần Điện và Xây Dựng Nam Việt
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công Ty Cổ Phần Điện và Xây Dựng Nam Việt

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công Ty Cổ Phần Điện và Xây Dựng Nam Việt

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô 8a Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

• Thực hiện các vấn đề liên quan đến hợp đồng, khối lượng, thanh toán, quyết toán phát sinh với chủ đầu tư
• Đọc, kiểm tra bản vẽ hệ thống cơ điện và bóc tách khối lượng chi tiết để triển khai thi công
• Lập và quản lý các vấn đề liên quan đến hợp đồng, khối lượng, thanh toán, quyết toán phát sinh với chủ đầu tư, nhà thầu phụ, đội thi công.
• Kiểm soát vật tư phục vụ thi công.
• Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ít nhất 02 năm kinh nghiệm
• Tính tình: Trung thực, cần cù, chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ và đam mê với công việc.
• Kỹ năng:
- Đọc hiểu bản vẽ, có khả năng bóc tách khối lượng.
- Thành thạo tin học văn phòng
- Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm. Chịu được áp lực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Điện và Xây Dựng Nam Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Điện và Xây Dựng Nam Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Điện và Xây Dựng Nam Việt

Công Ty Cổ Phần Điện và Xây Dựng Nam Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 41 đường 34, phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

