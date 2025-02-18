Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Quốc lộ 5, xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
1. Mô tả công việc
- Vẽ, thiết kế chi tiết, bóc tách bản vẽ kĩ thuật.
- Khảo sát chi tiết, thiết bị, thiết kế theo mẫu; triển khai gia công chế tạo, giám sát quy trình công nghệ, tiến độ gia công chế tạo.
- Tham gia, giám sát thi công, lắp đặt, vận hành máy móc thiết bị …
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Yêu cầu ứng viên
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy hoặc một số ngành nghề khác liên quan.
chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm, sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế AutoCad, 3D, 2D và các phần mềm ứng dụng máy tính.
- Có sự am hiểu về kiến thức cơ khí và khả năng truyền đạt phổ biến thông tin kiến thức cho người khác.
- Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt; có tư duy logic.
- Chăm chỉ, trách nhiệm, nghiêm túc, có đam mê với lĩnh vực thiết kế cơ khí.
- Có tính kiên trì, cẩn trọng, tỉ mỉ và chịu được áp lực công việc cao.
3. Quyền lợi:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy hoặc một số ngành nghề khác liên quan.
chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm, sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế AutoCad, 3D, 2D và các phần mềm ứng dụng máy tính.
- Có sự am hiểu về kiến thức cơ khí và khả năng truyền đạt phổ biến thông tin kiến thức cho người khác.
- Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt; có tư duy logic.
- Chăm chỉ, trách nhiệm, nghiêm túc, có đam mê với lĩnh vực thiết kế cơ khí.
- Có tính kiên trì, cẩn trọng, tỉ mỉ và chịu được áp lực công việc cao.
3. Quyền lợi:
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI