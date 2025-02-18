Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VIPEV làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

1. Mô tả công việc

- Vẽ, thiết kế chi tiết, bóc tách bản vẽ kĩ thuật.

- Khảo sát chi tiết, thiết bị, thiết kế theo mẫu; triển khai gia công chế tạo, giám sát quy trình công nghệ, tiến độ gia công chế tạo.

- Tham gia, giám sát thi công, lắp đặt, vận hành máy móc thiết bị …

2. Yêu cầu ứng viên

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy hoặc một số ngành nghề khác liên quan.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm, sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế AutoCad, 3D, 2D và các phần mềm ứng dụng máy tính.

- Có sự am hiểu về kiến thức cơ khí và khả năng truyền đạt phổ biến thông tin kiến thức cho người khác.

- Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt; có tư duy logic.

- Chăm chỉ, trách nhiệm, nghiêm túc, có đam mê với lĩnh vực thiết kế cơ khí.

- Có tính kiên trì, cẩn trọng, tỉ mỉ và chịu được áp lực công việc cao.

3. Quyền lợi:

