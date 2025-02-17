Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty CP Quốc Tế Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam, Thành phố Bạc Liêu

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

- Vẽ, thiết kế kim loại tấm và giám sát quá trình sản xuất, lắp ráp sản phẩm.

- Bóc tách vật tư theo bản vẽ sản xuất, làm định mức vật tư cho sản phẩm

- Giám sát, lắp đặt và vận hành các thiết bị…

- Nghiên cứu và đưa ra những đề xuất cải tiến hoạt động của các máy móc, thiết bị để nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy

- Kỹ năng vận hành, bảo trì sửa chữa các thiết bị

- Thành thạo Autocad, Solid, Excel, Word

- Tiếng anh đọc hiểu tài liệu kỹ thuật (Mức Khá)

- Tin học: Thành thạo (mức khá, giỏi)

- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên

- Địa điểm làm việc: Tại số 27-29, đường Gamuda Gaderns 2-2, P.Trần Phú, Q.Hoàng Mai, Hà Nội.

* Phúc lợi:

- Lương thương lượng theo năng lực + phụ cấp ăn trưa+thưởng

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước.

