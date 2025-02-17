Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty CP Quốc Tế Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công Ty CP Quốc Tế Đông Dương
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam, Thành phố Bạc Liêu
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
- Vẽ, thiết kế kim loại tấm và giám sát quá trình sản xuất, lắp ráp sản phẩm.
- Bóc tách vật tư theo bản vẽ sản xuất, làm định mức vật tư cho sản phẩm
- Giám sát, lắp đặt và vận hành các thiết bị…
- Nghiên cứu và đưa ra những đề xuất cải tiến hoạt động của các máy móc, thiết bị để nâng cao hiệu quả sản xuất.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy
- Kỹ năng vận hành, bảo trì sửa chữa các thiết bị
- Thành thạo Autocad, Solid, Excel, Word
- Tiếng anh đọc hiểu tài liệu kỹ thuật (Mức Khá)
- Tin học: Thành thạo (mức khá, giỏi)
- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên
- Địa điểm làm việc: Tại số 27-29, đường Gamuda Gaderns 2-2, P.Trần Phú, Q.Hoàng Mai, Hà Nội.
* Phúc lợi:
- Lương thương lượng theo năng lực + phụ cấp ăn trưa+thưởng
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước.
Tại Công Ty CP Quốc Tế Đông Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng
Quy định của công ty
Quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Quốc Tế Đông Dương
