Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO CƠ KHÍ TOÀN Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO CƠ KHÍ TOÀN Á
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 115A Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Bóc tách, tính toán khối lượng vật tư cho từng đơn hàng sản phẩm cơ khí
Tạo bản vẽ Autocad theo yêu cầu hoặc từ các file PDF đã có sẵn
Có thể vẽ lại các bản vẽ theo mô hình có sẵn
Giám sát quản lý tiến độ sản xuất, chất lượng sản phẩm đảm bảo đúng yêu cầu, quy định
Kiểm tra, kiểm soát chất lượng trong và sau khi gia công các chi tiết cơ khí
Khảo sát công trình
Các công việc khác được phân công
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 02 năm kinh nghiệm trong ngành chế tạo cơ khí
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí, chế tạo...
Sử dụng thành thạo phần mềm vẽ Autocad 2D và 3D ( Inventor, Solidwork ) để phục vụ cho công việc
Chủ động, trung thực, tận tâm, ham học hỏi.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí, chế tạo...
Sử dụng thành thạo phần mềm vẽ Autocad 2D và 3D ( Inventor, Solidwork ) để phục vụ cho công việc
Chủ động, trung thực, tận tâm, ham học hỏi.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO CƠ KHÍ TOÀN Á Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: từ 15 đến 20 triệu + phụ cấp + các khoản thu nhập khác (tùy theo tay nghề và kinh nghiệm làm việc).
Ăn trưa tại Công ty.
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, theo chế độ Pháp Luật
Thưởng các ngày Lễ/Tết,....
Đóng BHXH sau thời gian thử việc.
Làm việc trong môi trường ổn định.
Cơ hội phát triển bản thân
Ăn trưa tại Công ty.
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, theo chế độ Pháp Luật
Thưởng các ngày Lễ/Tết,....
Đóng BHXH sau thời gian thử việc.
Làm việc trong môi trường ổn định.
Cơ hội phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO CƠ KHÍ TOÀN Á
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI