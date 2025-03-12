Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO CƠ KHÍ TOÀN Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 115A Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Bóc tách, tính toán khối lượng vật tư cho từng đơn hàng sản phẩm cơ khí

Bóc tách, tính toán khối lượng vật tư cho từng đơn hàng sản phẩm cơ khí

Tạo bản vẽ Autocad theo yêu cầu hoặc từ các file PDF đã có sẵn

Có thể vẽ lại các bản vẽ theo mô hình có sẵn

Giám sát quản lý tiến độ sản xuất, chất lượng sản phẩm đảm bảo đúng yêu cầu, quy định

Kiểm tra, kiểm soát chất lượng trong và sau khi gia công các chi tiết cơ khí

Khảo sát công trình

Các công việc khác được phân công

Từ 02 năm kinh nghiệm trong ngành chế tạo cơ khí

Từ 02 năm kinh nghiệm trong ngành chế tạo cơ khí

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí, chế tạo...

Sử dụng thành thạo phần mềm vẽ Autocad 2D và 3D ( Inventor, Solidwork ) để phục vụ cho công việc

Chủ động, trung thực, tận tâm, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO CƠ KHÍ TOÀN Á Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 15 đến 20 triệu + phụ cấp + các khoản thu nhập khác (tùy theo tay nghề và kinh nghiệm làm việc).

Ăn trưa tại Công ty.

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, theo chế độ Pháp Luật

Thưởng các ngày Lễ/Tết,....

Đóng BHXH sau thời gian thử việc.

Làm việc trong môi trường ổn định.

Cơ hội phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO CƠ KHÍ TOÀN Á

