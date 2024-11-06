Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHỤ TÙNG YAMAHA MOTOR VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô G1 - G2, KCN Thăng Long, Xã Võng La, Đông Anh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương Thỏa thuận

Có khả năng giao tiếp và làm việc cùng với nhà phân phối và đơn vị tích hợp hệ thống để cung cấp các giải pháp tự động hóa nhà máy cho người dùng cuối.

Cung cấp đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho nhà phân phối và người dùng cuối về hoạt động của robot, lắp đặt, hiệu chuẩn, bảo trì, sửa chữa và khắc phục sự cố.

Hỗ trợ nhà phân phối thiết lập sản phẩm FA trong môi trường nhà máy của khách hàng.

Thiết lập và duy trì môi trường trình diễn FA tại phòng trưng bày.

Hỗ trợ các hoạt động bán hàng của nhà phân phối để quảng bá và trình diễn các sản phẩm FA cho người dùng tiềm năng.

Phối hợp với chi nhánh Yamaha ở nước ngoài cho các sự kiện dịch vụ/bán hàng, triển lãm và hội thảo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam: từ 25 đến 30 tuổi.

Bằng cử nhân Điện tử, Tự động hóa, Robot.

Kinh nghiệm làm việc chuyên môn: Trên 3 năm

Thành thạo Microsoft Office, sử dụng Autocad/Solidworks, kỹ năng lập trình PLC

Tiếng Anh: Điểm Toeic trên 500 hoặc tương đương. Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

Có thể sử dụng tiếng Nhật hoặc tiếng Trung là một lợi thế.

Yêu cầu khác: Có khả năng lập kế hoạch, có sự sáng tạo, kiến thức chuyên môn, có khả năng thuyết phục, quyết đoán, có khả năng xử lý công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHỤ TÙNG YAMAHA MOTOR VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Có xe đưa đón từ Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang đến nơi làm việc.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật Việt Nam, bảo hiểm 24/7 (MSIG).

Ngày làm việc: theo lịch công ty.

Phụ cấp chuyên cần, phụ cấp nhà ở, phụ cấp đi lại, phụ cấp ngoại ngữ...

Tăng lương hàng năm, thưởng hàng năm

Các hoạt động thường niên khác của công ty: Ngày hội gia đình Yamaha, chuyến du lịch nghỉ hè, tiệc tất niên, bóng đá nam, bóng đá nữ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHỤ TÙNG YAMAHA MOTOR VIỆT NAM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.