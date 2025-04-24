Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH Hitachi Astemo Hà Nội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty TNHH Hitachi Astemo Hà Nội Pro Company
Mức lương
13 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô M
- 6, Khu Công nghiệp Thăng Long
- Xã Võng La, Đông Anh, Huyện Đông Anh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 13 - 13 Triệu
Thực hiện các công việc bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị
Hỗ trợ bảo trì bảo dưỡng máy móc, thiết bị
Sửa chữa thiết bị hư hỏng của các thiết bị điện
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 13 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Điện, Tự Động Hóa.
Ưu tiên các trường: ĐH công nghiệp, ĐH bách khoa….
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty sản xuất
Ưu tiên các trường: ĐH công nghiệp, ĐH bách khoa….
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty sản xuất
Tại Công ty TNHH Hitachi Astemo Hà Nội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng & phụ cấp từ : 12.500.000 VND/tháng trở lên
Tăng lương định kỳ tháng 4 hằng năm.
Có xe đưa đón từ Sóc Sơn, Đông Anh, Long Biên, Gia Lâm và Hà Nội sang công ty
Thưởng 04 lần/năm: Quốc tế Lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết dương lịch 1/1, Thưởng Tết lương tháng 13 đầy đủ
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Được đóng đẩy đủ BHXH, BHYT, BHTN ; hưởng đầy đủ các quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật
Có cơ hội học tập phát triển nghề nghiệp tại tập đoàn Hitachi Astemo toàn cầu
Đi du lịch nghỉ mát hàng năm
Tham gia các hoạt động văn hoá thể, lễ hội mùa đông, bóng đá
Ăn trưa miễn phí ngay tại công ty
Tính chất công việc ổn định, văn hóa công ty thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hitachi Astemo Hà Nội Pro Company
