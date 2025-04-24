Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH Hitachi Astemo Hà Nội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 13 Triệu

Mức lương 13 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô M - 6, Khu Công nghiệp Thăng Long - Xã Võng La, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Thực hiện các công việc bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị

Hỗ trợ bảo trì bảo dưỡng máy móc, thiết bị

Sửa chữa thiết bị hư hỏng của các thiết bị điện

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Điện, Tự Động Hóa.

Ưu tiên các trường: ĐH công nghiệp, ĐH bách khoa….

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty sản xuất

Tại Công ty TNHH Hitachi Astemo Hà Nội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng & phụ cấp từ : 12.500.000 VND/tháng trở lên

Tăng lương định kỳ tháng 4 hằng năm.

Có xe đưa đón từ Sóc Sơn, Đông Anh, Long Biên, Gia Lâm và Hà Nội sang công ty

Thưởng 04 lần/năm: Quốc tế Lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết dương lịch 1/1, Thưởng Tết lương tháng 13 đầy đủ

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Được đóng đẩy đủ BHXH, BHYT, BHTN ; hưởng đầy đủ các quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật

Có cơ hội học tập phát triển nghề nghiệp tại tập đoàn Hitachi Astemo toàn cầu

Đi du lịch nghỉ mát hàng năm

Tham gia các hoạt động văn hoá thể, lễ hội mùa đông, bóng đá

Ăn trưa miễn phí ngay tại công ty

Tính chất công việc ổn định, văn hóa công ty thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hitachi Astemo Hà Nội Pro Company

