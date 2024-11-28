Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty TNHH Yangji E&C làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Giám sát các hạng mục thi công tại công trường

Làm báo cáo ngày và báo cáo trực tiếp với Giám đốc

Quản lý các nhà thầu phụ

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu 3-5 năm kinh nghiệm

Có thể nói tiếng anh cơ bản

Có thể đi công tác xa và ở tại dự án

Tại Công ty TNHH Yangji E&C Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ BHXH, lương tháng 13 theo quy định của nhà nước

Có kỳ nghỉ hè hàng năm theo lịch của công ty (tùy thuộc vào tình hình thực tế của dự án)

Hỗ trợ nhà ở cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Yangji E&C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin