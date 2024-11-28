Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty TNHH Yangji E&C làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Công ty TNHH Yangji E&C
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên:
- Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Giám sát các hạng mục thi công tại công trường
Làm báo cáo ngày và báo cáo trực tiếp với Giám đốc
Quản lý các nhà thầu phụ
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu 3-5 năm kinh nghiệm
Có thể nói tiếng anh cơ bản
Có thể đi công tác xa và ở tại dự án
Tại Công ty TNHH Yangji E&C Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ BHXH, lương tháng 13 theo quy định của nhà nước
Có kỳ nghỉ hè hàng năm theo lịch của công ty (tùy thuộc vào tình hình thực tế của dự án)
Hỗ trợ nhà ở cho nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Yangji E&C
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
