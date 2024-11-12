Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN NHẬT MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phường Cố Nhuệ 2, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm - Hưng Yên - Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và giám sát tiến độ thi công công trình xây dựng.

Quản lý và điều phối các nguồn lực (nhân lực, vật tư, thiết bị) để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Kiểm soát chất lượng công trình, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn lao động.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về tiến độ, chất lượng và chi phí công trình.

Làm việc với các bên liên quan (chủ đầu tư, nhà thầu phụ,...) để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Đảm bảo an toàn lao động cho công nhân trong quá trình thi công.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp an toàn lao động tại công trường.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án xây dựng.

Nắm vững các kiến thức về kỹ thuật xây dựng, quản lý dự án, an toàn lao động.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.

Có kỹ năng quản lý, tổ chức và điều phối công việc.

Có khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Sử dụng thành thạo phần mềm MS Office.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN NHẬT MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN NHẬT MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin