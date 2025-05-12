Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XÂY DỰNG ĐẠI NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XÂY DỰNG ĐẠI NAM
- Hà Nội: Khu đô thị Ciputra, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Tính toán khối lượng công trình
Đọc bản vẽ thiết kế, bóc tách khối lượng vật tư, nhân công, thiết bị cho từng hạng mục.
Lập bảng tiên lượng chi tiết phục vụ đấu thầu, thi công, thanh – quyết toán.
Lập và kiểm soát dự toán chi phí
Soạn thảo dự toán công trình theo đơn giá định mức hiện hành hoặc theo yêu cầu chủ đầu tư.
Kiểm tra, cập nhật đơn giá vật tư, nhân công theo từng thời kỳ.
Quản lý chi phí và ngân sách
Theo dõi chi phí thực tế so với dự toán.
Đề xuất các biện pháp tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.
Soạn thảo và quản lý hợp đồng
Tham gia đàm phán, soạn thảo hợp đồng thi công với nhà thầu phụ, tổ đội.
Kiểm tra khối lượng, thanh toán và quyết toán hợp đồng.
Thanh – quyết toán công trình
Lập hồ sơ thanh toán theo khối lượng nghiệm thu.
Làm việc với các bên tư vấn, chủ đầu tư, kiểm toán để hoàn thiện hồ sơ quyết toán.
Hỗ trợ quản lý tiến độ và chất lượng thi công
Phối hợp với các bộ phận kỹ thuật, giám sát hiện trường để cập nhật khối lượng phát sinh.
Đảm bảo hồ sơ dự toán phù hợp với thực tế thi công.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế xây dựng, Dự toán, QS hoặc tương đương.
Có kinh nghiệm từ 1-2 năm làm dự quán, QS công trình (hoặc chấp nhận đào tạo cho sinh viên mới ra trường)
Thành thạo AutoCAD, Excel, biết vẽ Shop Drawing
Có kiến thức về định mức xây dựng, đơn giá, luật đấu thầu, hợp đồng xây dựng.
Kỹ năng tính toán, phân tích chi phí tốt.
Tỉ mỉ, chịu áp lực cao, có tinh thần trách nhiệm.
Có kinh nghiệm làm trong ngành thép ngói là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XÂY DỰNG ĐẠI NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động
Được đào tạo và phát triển nghề nghiệp
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... theo quy định luật lao động
Thưởng tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XÂY DỰNG ĐẠI NAM
