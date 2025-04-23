Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DIDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DIDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DIDA
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DIDA

Kỹ sư hiện trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DIDA

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Biệt thự B04

- L18 An Phú Shop Villa

- KĐT Dương Nội

- P.Dương Nội

- Q.Hà Đông

- Tp Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Giám sát kỹ thuật chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường của các nhà thầu thi công;
Giám sát chất lượng thi công hoàn thiện;
Đảm bảo công tác giám sát nghiệm thu theo đúng bản vẽ được duyệt, đúng quy trình quản lý chất lượng và tiêu chuẩn dự án
Kết hợp với bộ phận QS công trường kiểm tra, xác nhận khối lượng thi công;
Kết hợp với bộ phận QA/QC tham gia công tác thí nghiệm, nghiệm thu, kiểm tra, kiểm định tại hiện trường;
Các công việc được giao khác để đáp ứng nhu cầu dự án, trực ca khi tiến độ dự án cần.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các trường thuộc khối ngành xây dựng, kiến trúc
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc
Có khả năng đi công tác tại các dự án theo điều động của công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DIDA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DIDA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DIDA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Biệt thự B04-L18 An Phú Shop Villa - KĐT Dương Nội - P.Dương Nội - Q.Hà Đông - Tp Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

