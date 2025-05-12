Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HÒA PHÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 77TT9 KĐT Văn Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường

- Lập kế hoạch triển khai thi công các hạng mục công trình trong phạm vi dự án thi công theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế thi công

- Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các tổ đội, nhà thầu phụ thi công công trình

- Bóc tách khối lượng, dự trù vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị, nhân lực phụ vụ thi công theo từng hạng mục công việc đước giao

- Tham gia quản lý, khai thác máy móc, thiết bị, nhân lực trên công trường đảm bảo tính hợp lý và

hiệu quả kinh tế

- Theo dõi, báo cáo tình trạng giải phóng mặt bằng trong phạm vi thi công

- Phối hợp với Tư vấn giám sát, giám sát chủ đầu tư, ban điều hành dự án giải quyết các công việc liên quan

- Kiểm tra, kiểm soát khối lượng, thẩm mỹ và tiến độ công trình

- Làm dưới sự điều động của CHT và lãnh đạo phòng

Yêu Cầu Công Việc

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành phục vụ công việc như: AUTOCAD, G8 ...;

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Giao thông, thủy lợi, Kỹ thuật công trình, Xây dựng dân dụng, Kiến trúc, Kỹ thuật công nghiệp hoặc các ngành liên quan

- Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Hiểu biết sâu về quy trình thi công xây dựng và các tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Kỹ năng quản lý thời gian, giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

- Am hiểu các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), Tiêu chuẩn ngành Xây dựng/ Giao thông (TCN) và các tiêu chuẩn theo thông lệ quốc tế trong lĩnh vực hạ tầng xây dựn/ giao thông: AASHTO, ASTM..

- Kỹ năng giao tiếp tốt, độc lập , tự chủ trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HÒA PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập = Lương cứng 15-20 Triệu + % theo công trình/ dự án

- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, lương thưởng theo luật lao động.

- Môi trường làm việc đảm bảo đầy đủ , an toàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HÒA PHÚ

