Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HÒA PHÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HÒA PHÚ
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HÒA PHÚ

Kỹ sư hiện trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HÒA PHÚ

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 77TT9 KĐT Văn Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Lập kế hoạch triển khai thi công các hạng mục công trình trong phạm vi dự án thi công theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế thi công
- Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các tổ đội, nhà thầu phụ thi công công trình
- Bóc tách khối lượng, dự trù vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị, nhân lực phụ vụ thi công theo từng hạng mục công việc đước giao
- Tham gia quản lý, khai thác máy móc, thiết bị, nhân lực trên công trường đảm bảo tính hợp lý và
hiệu quả kinh tế
- Theo dõi, báo cáo tình trạng giải phóng mặt bằng trong phạm vi thi công
- Phối hợp với Tư vấn giám sát, giám sát chủ đầu tư, ban điều hành dự án giải quyết các công việc liên quan
- Kiểm tra, kiểm soát khối lượng, thẩm mỹ và tiến độ công trình
- Làm dưới sự điều động của CHT và lãnh đạo phòng

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành phục vụ công việc như: AUTOCAD, G8 ...;
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Giao thông, thủy lợi, Kỹ thuật công trình, Xây dựng dân dụng, Kiến trúc, Kỹ thuật công nghiệp hoặc các ngành liên quan
- Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương
- Hiểu biết sâu về quy trình thi công xây dựng và các tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Kỹ năng quản lý thời gian, giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
- Am hiểu các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), Tiêu chuẩn ngành Xây dựng/ Giao thông (TCN) và các tiêu chuẩn theo thông lệ quốc tế trong lĩnh vực hạ tầng xây dựn/ giao thông: AASHTO, ASTM..
- Kỹ năng giao tiếp tốt, độc lập , tự chủ trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HÒA PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập = Lương cứng 15-20 Triệu + % theo công trình/ dự án
- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, lương thưởng theo luật lao động.
- Môi trường làm việc đảm bảo đầy đủ , an toàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HÒA PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HÒA PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HÒA PHÚ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 77 TT9 khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội

