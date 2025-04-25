Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/06/2025
Kỹ sư hiện trường

Mức lương
500 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phố Hoài Thanh, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 500 - 1 USD

• Thực hiện nghiệm thu vật liệu đầu vào tại dự án;
• Thực hiện kiểm tra, phê duyệt biện pháp thi công của Nhà thầu đề trình;
• Theo dõi việc tuân thủ biện pháp thi công, kiểm soát tình hình tại dự án. Báo cáo cấp quản lý các trường hợp phát sinh ngoài kế hoạch, các trường hợp không tuân thủ biện pháp thi công đã đề ra, các lỗi về chất lượng trong quá trình thi công;
• Đại diện công ty tại hiện trường làm việc với đơn vị chủ quản, nhà thầu….về tiến độ, chất lượng thực hiện dự án;
• Đề xuất checklist cho công tác nghiệm thu nội bộ;
• Tổ chức thực hiện và giám sát công tác nghiệm thu;
• Theo dõi tình trạng khắc phục các lỗi chất lượng đã được đánh giá không đạt;
• Thực hiện các công việc khác về kiểm soát chất lượng theo yêu cầu của công ty và Ban kiểm soát chất lượng công ty.

Với Mức Lương 500 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành thi công xây dựng.... hoặc các ngành liên quan;
• Có kinh nghiệm làm việc thực tế tại vị trí QA/QC dự án hoặc Tư vấn giám sát;
• Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình trong công việc;

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thôn Phụng Công, Xã Hòa Bình, Huyện Thường Tín, Hà Nội

