Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD

• Thực hiện nghiệm thu vật liệu đầu vào tại dự án;

• Thực hiện kiểm tra, phê duyệt biện pháp thi công của Nhà thầu đề trình;

• Theo dõi việc tuân thủ biện pháp thi công, kiểm soát tình hình tại dự án. Báo cáo cấp quản lý các trường hợp phát sinh ngoài kế hoạch, các trường hợp không tuân thủ biện pháp thi công đã đề ra, các lỗi về chất lượng trong quá trình thi công;

• Đại diện công ty tại hiện trường làm việc với đơn vị chủ quản, nhà thầu….về tiến độ, chất lượng thực hiện dự án;

• Đề xuất checklist cho công tác nghiệm thu nội bộ;

• Tổ chức thực hiện và giám sát công tác nghiệm thu;

• Theo dõi tình trạng khắc phục các lỗi chất lượng đã được đánh giá không đạt;

• Thực hiện các công việc khác về kiểm soát chất lượng theo yêu cầu của công ty và Ban kiểm soát chất lượng công ty.