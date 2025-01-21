Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH SOCAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 8 Bình Chuẩn 08, Thuận An, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

· Quản lý và theo dõi hàng hóa, vật tư trong kho

· Lập và kiểm tra các chứng từ liên quan đến nhập, xuất, tồn kho

· Thực hiện các báo cáo kho định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của quản lý

· Kiểm kê hàng hóa, đối chiếu số liệu giữa thực tế và sổ sách

· Phối hợp với bộ phận mua hàng để đảm bảo nguồn cung ứng vật tư, hàng hóa

· Tham gia vào quá trình nhập, xuất hàng hóa khi cần thiết

· Đảm bảo việc sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho theo đúng quy định

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Có kiến thức cơ bản về quản lý kho và kế toán kho

· Thành thạo vi tính văn phòng

· Ưu tiên ứng viên biết sử dụng các phần mềm: Sapo, Misa,...

Tại CÔNG TY TNHH SOCAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 9 Triệu - 10 Triệu

- Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ

- Được hưởng nhiều chính sách đãi ngộ của công ty.

- Nghỉ các ngày lễ hưởng nguyên lương theo quy định của Nhà Nước

- Được tham gia BHXH, BHYT, các hoạt động du lịch cùng công ty và các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOCAL

