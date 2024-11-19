Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)

Thiết kế/chế tạo máy

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Một phần Lô H, Khu công nghiệp Quang Châu, phường Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Yên

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Chịu trách nhiệm lắp đặt và vận hành thiết bị xử lý, cài đặt thông số thiết bị, đào tạo vận hành thiết bị mới và xử lý sự cố thiết bị;
2. Chịu trách nhiệm phát triển, giới thiệu và sản xuất thử các quy trình sản phẩm mới cũng như giới thiệu các kế hoạch sản xuất hàng loạt khả thi;
3. Chịu trách nhiệm cải tiến công nghệ dây chuyền sản xuất bao bì, năng lực và sản lượng sản xuất, duy trì sự ổn định của quy trình và xây dựng kế hoạch cải tiến;
4. Biên soạn hồ sơ quy trình đóng gói sản phẩm mới (hướng dẫn công việc, sơ đồ quy trình) và thông số kỹ thuật vật liệu;
5. Phát triển công nghệ quy trình đóng gói mới, thiết lập các điểm kiểm soát quy trình và xây dựng tiêu chuẩn quy trình.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
2. Tiếng Anh / Trung thành thạo
3. Có trên 6 tháng kinh nghiệm làm việc liên quan
4. Gửi CV tiếng Anh / Trung

Tại Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

1. Hưởng 100% lương, đóng bảo hiểm ngay khi thử việc
2. Lương tháng 13, thưởng lễ Tết theo quy định
3. Trợ cấp chuyên cần, xăng xe, ăn ở, con nhỏ,.....
4. Có xe đưa đón từ nội thành Hà Nội
5. Làm đủ 1 năm có 12 ngày phép/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)

Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN8, Khu Công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

