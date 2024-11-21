Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG
Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
Xây dựng quy trình các bước thực hiện công việc và xác định thời gian cho các công đoạn trên một sản phẩm cần thiết kế.
Triển khai nghiên cứu và phát triển mới các sản phẩm mới trong lĩnh vực được phân công.
Hoàn thiện quy trình, định mức vật tư.
Chịu trách nhiệm triển khai, theo dõi, giám sát các bộ phận được giao
Thực hiện các công việc khác được phân công.
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam, tuổi: Từ 24 -> 40
Tốt nghiệp đại học các ngành: Cơ khí chế tạo, Cơ khí động lực, Công nghệ ô tô,...
Vi tính: Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn (solidwork, autocad) nếu solidwork có chứng chỉ CSWP là lợi thế , vi tính văn phòng.
Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm, ưu tiên từng thiết kế sản phẩm ngành ô tô.
Có khả năng báo cáo kỹ thuật, bản vẽ, hình ảnh.
Kỹ năng tư duy sáng tạo.
Đạo đức tốt, thái độ tích cực, nhanh nhẹn
Có kỹ năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, quản lý thời gian hiệu quả, giao tiếp tốt
Có khả năng hoạch định và tổ chức công việc hiệu quả, chịu được áp lực công việc
Tốt nghiệp đại học các ngành: Cơ khí chế tạo, Cơ khí động lực, Công nghệ ô tô,...
Vi tính: Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn (solidwork, autocad) nếu solidwork có chứng chỉ CSWP là lợi thế , vi tính văn phòng.
Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm, ưu tiên từng thiết kế sản phẩm ngành ô tô.
Có khả năng báo cáo kỹ thuật, bản vẽ, hình ảnh.
Kỹ năng tư duy sáng tạo.
Đạo đức tốt, thái độ tích cực, nhanh nhẹn
Có kỹ năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, quản lý thời gian hiệu quả, giao tiếp tốt
Có khả năng hoạch định và tổ chức công việc hiệu quả, chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận sau khi phỏng vấn, kiểm tra, đánh giá năng lực. Thu nhập từ 13 triệu đến 20 triệu/ tháng
Lương tháng 13 theo HĐLĐ. Thưởng 1-2 tháng lương HĐLĐ.
Tăng lương định kỳ/năm từ 10% đến 15%
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật.
Bao cơm trưa, chi tiền làm việc ngoài giờ vào các ngày Lễ, Tết theo Luật lao động
Được hưởng lương theo vị trí công việc, thưởng, phúc lợi theo quy định của Công ty (như chế độ hiếu/hỉ, chính sách thưởng nhân các ngày Lễ, Tết trong năm ...).
Lương tháng 13 theo HĐLĐ. Thưởng 1-2 tháng lương HĐLĐ.
Tăng lương định kỳ/năm từ 10% đến 15%
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật.
Bao cơm trưa, chi tiền làm việc ngoài giờ vào các ngày Lễ, Tết theo Luật lao động
Được hưởng lương theo vị trí công việc, thưởng, phúc lợi theo quy định của Công ty (như chế độ hiếu/hỉ, chính sách thưởng nhân các ngày Lễ, Tết trong năm ...).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI