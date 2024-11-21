Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Xây dựng quy trình các bước thực hiện công việc và xác định thời gian cho các công đoạn trên một sản phẩm cần thiết kế.

Triển khai nghiên cứu và phát triển mới các sản phẩm mới trong lĩnh vực được phân công.

Hoàn thiện quy trình, định mức vật tư.

Chịu trách nhiệm triển khai, theo dõi, giám sát các bộ phận được giao

Thực hiện các công việc khác được phân công.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, tuổi: Từ 24 -> 40

Tốt nghiệp đại học các ngành: Cơ khí chế tạo, Cơ khí động lực, Công nghệ ô tô,...

Vi tính: Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn (solidwork, autocad) nếu solidwork có chứng chỉ CSWP là lợi thế , vi tính văn phòng.

Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm, ưu tiên từng thiết kế sản phẩm ngành ô tô.

Có khả năng báo cáo kỹ thuật, bản vẽ, hình ảnh.

Kỹ năng tư duy sáng tạo.

Đạo đức tốt, thái độ tích cực, nhanh nhẹn

Có kỹ năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, quản lý thời gian hiệu quả, giao tiếp tốt

Có khả năng hoạch định và tổ chức công việc hiệu quả, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận sau khi phỏng vấn, kiểm tra, đánh giá năng lực. Thu nhập từ 13 triệu đến 20 triệu/ tháng

Lương tháng 13 theo HĐLĐ. Thưởng 1-2 tháng lương HĐLĐ.

Tăng lương định kỳ/năm từ 10% đến 15%

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật.

Bao cơm trưa, chi tiền làm việc ngoài giờ vào các ngày Lễ, Tết theo Luật lao động

Được hưởng lương theo vị trí công việc, thưởng, phúc lợi theo quy định của Công ty (như chế độ hiếu/hỉ, chính sách thưởng nhân các ngày Lễ, Tết trong năm ...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG

