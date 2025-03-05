Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 56/3 Đường HT 45,KP 6 Phường Hiệp Thành,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí

Lập kế hoạch, triển khai và thực hiện bản vẽ, bảng tính, tài liệu kỹ thuật cho các giai đoạn thiết kế sơ bộ, thiết kế chi tiết, thiết kế phục vụ xin giấy phép, thiết kế kỹ thuật thi công, bao gồm các tài liệu, bản vẽ 2D-3D ...

Bốc tách khối lượng vật tư.

Quản lí chất lượng: Áp dụng công cụ kiểm tra công việc và các qui trình & hướng dẫn liên quan khi thực hiện dự án. Chuẩn bị yêu cầu kĩ thuật cho kiểm tra và nghiệm thu. Đề xuất các biện pháp kỹ thuật xử lý các trường hợp sai sót ...

Phối hợp về đấu thầu: Nghiên cứu tài liệu kĩ thuật và làm rõ những điểm chưa rõ với các bộ phận liên quan/ chủ đầu tư; Thực hiện yêu cầu thiết kế đủ để lập dự toán và tài liệu nộp thầu; Ước lượng số giờ công cho công việc thiết kế; Liên hệ nhà thầu phụ và nhà cung cấp vật tư để lấy báo giá; Hoàn thành lập chi phí dự án; Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá.

Giám sát, hỗ trợ thi công, hỗ trợ cho các bộ phận khác khi được yêu cầu theo chuyên môn.

Tham gia tư vấn về chuyên môn liên quan đến thiết kế, thi công các dự án.

Yêu Cầu Công Việc

Nam, tuổi 24 đến 35.

Đại học / Chuyên ngành kỹ sư thiết kế xây dựng 03 năm kinh nghiệm trở lên Yêu cầu Autocad, Ms Office, Revit và các phần mềm thiết kế ứng dụng.

Đảm bảo sức khỏe để làm viêc ổn đinh Trung thực, có tinh thần trách nhiệm; Linh hoạt, có tinh thần cầu tiến.

Sẵn sàng đi công tác xa khi cần thiết

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Thưởng các dịp lễ, Tết và thưởng theo hiệu quả công việc

Lương tháng 13

Cơ hội thăng tiến trong công việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

