Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 56/3 Đường HT 45,KP 6 Phường Hiệp Thành,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lập kế hoạch, triển khai và thực hiện bản vẽ, bảng tính, tài liệu kỹ thuật cho các giai đoạn thiết kế sơ bộ, thiết kế chi tiết, thiết kế phục vụ xin giấy phép, thiết kế kỹ thuật thi công, bao gồm các tài liệu, bản vẽ 2D-3D ...
Bốc tách khối lượng vật tư.
Quản lí chất lượng: Áp dụng công cụ kiểm tra công việc và các qui trình & hướng dẫn liên quan khi thực hiện dự án. Chuẩn bị yêu cầu kĩ thuật cho kiểm tra và nghiệm thu. Đề xuất các biện pháp kỹ thuật xử lý các trường hợp sai sót ...
Phối hợp về đấu thầu: Nghiên cứu tài liệu kĩ thuật và làm rõ những điểm chưa rõ với các bộ phận liên quan/ chủ đầu tư; Thực hiện yêu cầu thiết kế đủ để lập dự toán và tài liệu nộp thầu; Ước lượng số giờ công cho công việc thiết kế; Liên hệ nhà thầu phụ và nhà cung cấp vật tư để lấy báo giá; Hoàn thành lập chi phí dự án; Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá.
Giám sát, hỗ trợ thi công, hỗ trợ cho các bộ phận khác khi được yêu cầu theo chuyên môn.
Tham gia tư vấn về chuyên môn liên quan đến thiết kế, thi công các dự án.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi 24 đến 35.
Đại học / Chuyên ngành kỹ sư thiết kế xây dựng 03 năm kinh nghiệm trở lên Yêu cầu Autocad, Ms Office, Revit và các phần mềm thiết kế ứng dụng.
Đảm bảo sức khỏe để làm viêc ổn đinh Trung thực, có tinh thần trách nhiệm; Linh hoạt, có tinh thần cầu tiến.
Sẵn sàng đi công tác xa khi cần thiết

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Thưởng các dịp lễ, Tết và thưởng theo hiệu quả công việc
Lương tháng 13
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 56/3 Đường HT 45, Khu phố 1, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

