Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ Nhất Thiên Phú làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 19 đường Tố Hữu, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

- Có kinh nghiệm thiết kế bản vẽ xây dựng

- Đọc bản vẽ, bốc tách khối lượng và làm dự toán báo giá giỏi

- Đọc bản vẽ, biết khảo sát hiện trạng và lên bảng vẽ

- Có kinh nghiệm thiết kế Shop drawing, atocad 2D và 3D giỏi

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm sau khi tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế hệ đại học hoặc người có trên 5 năm kinh nghiệm tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành thiết kế

- Sử dụng thành thạo cad 2D, 3D, shop drawing

- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng khác Microsoft Office.

- Chịu được áp lực công việc, chủ động, chịu khó

- Trung thực, năng động, nhiệt tình, hòa đồng, gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ Nhất Thiên Phú Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Được đóng BHXH, BHYT,...

- Được hưởng các chế độ khác đối với người lao động theo quy định.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ Nhất Thiên Phú

