Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Sao Hoả làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Sao Hoả
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Sao Hoả

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Sao Hoả

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 139/34a Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tính toán bóc tách khối lượng. Thiết kế hệ thống cấp thoát nước trong nhà cho các công trình chung cư, khách sạn, resort, trường học, bệnh viện…
• Dựng mô hình và xuất bản vẽ từ phần mềm revit.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Số năm kinh nghiệm: 01 năm trở lên hoặc Sinh viên mới tốt nghiệp đạt loại khá, giỏi trường ĐH Bách Khoa, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Tài nguyên & môi trường...chuyên ngành cấp thoát nước
• Thành thạo Autocad. Biết dựng mô hình và xuất bản vẽ từ phần mềm revit.
• Ưu tiên có kinh nghiệm thiết kế các loại hình dự án dân dụng như: chung cư, khách sạn, resort.
• Nắm được các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam lẫn nước ngoài.

Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Sao Hoả Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận tùy theo năng lực. Tăng lương hàng năm.
• Chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Luật lao động.
• Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng thâm niên tháng 14,15,… đi du lịch hàng năm…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Sao Hoả

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Sao Hoả

Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Sao Hoả

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 139/34A Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

