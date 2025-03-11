Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Năm Sao Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Năm Sao Việt
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Nghiên cứu, phát triển sản phẩm ở tất cả các giai đoạn (thiết kế, phát triển, thử nghiệm mẫu, sản xuất và lắp đặt).
Thiết kế phác thảo, thiết kế hệ thống và các bộ phận đáp ứng yêu cầu.
Xây dựng, triển khai các hồ sơ thiết kế kỹ thuật và quy trình thử nghiệm.
Trình bày ý tưởng thiết kế với quản lý và khách hàng.
Thử nghiệm, đánh giá, chỉnh sửa và thử nghiệm lại sản phẩm.
Viết báo cáo và ghi chép tài liệu. Phân tích và diễn giải dữ liệu.
Cung cấp các tư vấn kỹ thuật.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tuổi từ 24 đến 35, tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành Cơ khí, Cơ khí chế tạo máy, Kỹ thuật cơ khí…
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí thiết kế cơ khí từ 1 năm trở lên.
Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế đồ hoạ 2D, 3D như AutoCAD, Inventor.
Hiểu biết về các công cụ phân tích kỹ thuật.
Hiểu rõ các khái niệm cốt lõi bao gồm cơ học, động học, nhiệt động lực học, khoa học vật liệu...
Luôn luôn cập nhật các xu hướng và công nghệ mới.
Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, năng động và ham học hỏi, cởi mở thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp.
Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Năm Sao Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương : 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/ tháng (thoả thuận theo năng lực, kinh nghiệm)
Thời gian: 8h00 – 17h30, nghỉ 2 thứ 7/ tháng và chủ nhật hàng tuần.
Hỗ trợ ăn trưa+ công tác phí theo quy định của công ty.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ tết, nghỉ phép năm theo quy định của luật Lao động.
Thưởng lễ, tết, thưởng tháng 13, chế độ phúc lợi, công đoàn: ốm đau, thăm quan du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Năm Sao Việt
