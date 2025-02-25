Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Thiết kế Jig (Thiết kế JIG hàn, JIG kiểm...)
- Vận dụng các tiêu chuẩn thiết kế như JIS, GOS, YJK,...
- Thiết kế trên phần mềm Autocad, Zcad, solid, NX,...và mô phỏng chuyển động của Jig.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Đại học chuyên ngành cơ khí chế tạo, cơ điện tử.
- Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, tiếng Anh khá.
- Có tinh thần ham học hỏi và trách nhiệm trong công việc.
- Thành thạo phần mềm Office.
- Có khả năng nắm bắt kế hoạch triển khai và làm việc theo đội nhóm.

Tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập từ 15 đến 25m/tháng (lương cơ bản, phụ cấp, thưởng dự án)
- Thưởng hiệu quả công việc hàng tháng.
- Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp điện thoại, máy tính theo Quy chế Công ty.
- Quy chế lương, thưởng minh bạch và cạnh tranh nhất thị trường.
- Không gò bó thời gian chấm vân tay.
- Môi trường làm việc thoải mái, năng động.
- Trang bị ô tô nếu phải đi công tác xa.
- Công ty trang bị máy tính để phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech

Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí Automech

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 285 Phúc Lợi - Long Biên - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

