Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công ty cổ phần tập đoàn Vmed làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

- Đà Nẵng: Số 12 Chi Lăng, phường Hải Châu 2, Hải Châu
1: Thực hiện các công việc kỹ thuật (60%)
- Kiểm tra điều kiện lắp đặt thiết bị và lấy thông tin tại Khách hàng trước khi đi lắp đặt - Thực hiện lắp đặt thiết bị theo checklist, bàn giao và hướng dẫn sử dụng. Đảm bảo thiết bị hoạt động tốt và Khách hàng sử dụng thành thạo - Thực hiện bảo dưỡng thiết bị theo checklist - Thực hiện chẩn đoán, sửa chữa, khắc phục sự cố, bảo hành
2: Hỗ trợ (20%)
-Tiếp nhận, tư vấn, giải đáp các thắc mắc và yêu cầu liên quan đến kỹ thuật của Khách hàng - Cung công thông tin liên quan đến kỹ thuật của thiết bị và linh phụ kiện cho các bộ phận liên quan
3: Khác ( 20%)
- Dịch tài liệu, catalog, checklist - Điền đầy đủ các thông tin kỹ thuật lên phần mềm và tệp theo dõi chung - Bảo quản công cụ dụng cụ kỹ thuật - Tham gia các khóa đào tạo do Hãng và Công ty tổ chức - Làm các báo cáo công việc theo yêu cầu
Đại học: Kỹ thuật y sinh, Kỹ thuật điện - điện tử Có kinh nghiệm vị trí kỹ sư thiết bị y tế, thiết bị điện - điện tử ưu tiên kinh nghiệm làm việc với các sản phẩm: máy mê, máy thở, monitor, thiết bị Kiểm soát nhiễm khuẩn, thiết bị phòng mổ...) Có kinh nghiệm lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị y tế
Kiến thức:
Kiến thức về lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị y tế mà Công ty đang phân phối Kiến thức lâm sàng liên quan đến các thiết bị mà Công ty phân phối
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH ở mức cao, được hưởng chế độ Bảo hiểm sức khỏe từ thời điểm thử việc
14 phép năm
Thời gian làm việc: Từ thứ 2- thứ 6
Thưởng các ngày lễ lớn, thưởng danh số tập đoàn, lương KPIs, lương tháng thứ 13
Tham gia các hoạt động team building, du lịch, khám sức khỏe hàng năm
