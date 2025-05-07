Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Lô 15

- B3, Khu đảo nổi, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu hỗ trợ, khiếu nại của khách hàng trong quá trình sử dụng phần mềm.
Phối hợp với các bộ phận liên quan nhằm đưa ra giải pháp phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng.
Soạn nội dung và thông tin đến khách hàng về tính năng mới, thông báo bảo trì, lịch hỗ trợ và chính sách sử dụng theo quy định.
Lên kế hoạch chăm sóc định kỳ, giúp khách hàng sử dụng phần mềm hiệu quả và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.
Cập nhật thông tin chăm sóc, triển khai và báo cáo kết quả công việc theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trên 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí chăm sóc khách hàng.
Ứng viên chưa có kinh nghiệm nhưng có hiểu biết về sản phẩm công nghệ và kỹ năng giao tiếp tốt, yêu thích công việc chăm sóc khách hàng sẽ được đào tạo thêm.
Hiểu biết cơ bản về các sản phẩm công nghệ và phần mềm là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, truyền cảm.
Kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống linh hoạt, hiệu quả.
Kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm).
Thưởng theo hiệu suất công việc, thưởng các dịp lễ, tết, thưởng tháng lương thứ 13.
Review lương 1 - 2 lần/ năm
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Các phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Team Building/du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN EASYSALON VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 40 Nguyễn Văn Thủ, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

