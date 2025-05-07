Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 10 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Quản lý và kiểm tra chứng từ xuất, nhập kho.

- Kiểm tra và nghiệm thu hàng trước khi nhập kho để phát hiện lỗi…hoặc thiếu hụt so với đơn đặt hàng; báo với kế toán để yêu cầu bồi thường và ghi chép lại.

- Lưu giữ đầy đủ chứng từ và quản lý giấy tờ, tài liệu để xác nhận số lượng tồn kho thích hợp và duy trì kiểm soát lượng hàng tồn trong kho.

- Sắp xếp hàng hóa logic.

- Kiểm tra số lượng tồn kho hàng ngày và báo cáo cho chủ quản bộ phận.

- Tiếp nhận thông tin và làm thủ tục xuất – nhập hàng hóa

- Ghi chép chi tiết nhập xuất

- Định kỳ hàng tháng tổ chức kiểm kê hàng hóa trong kho.

- Quản lý và sắp xếp hàng hóa trong kho

- Theo dõi và Giám sát toàn bộ quá trình mua hàng

- Sắp xếp và quản lý hàng hóa

- Lập báo cáo với cấp trên khi số lượng kho hàng có biến động

- Hỗ trợ thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.