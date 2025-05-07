Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
- Đà Nẵng: Đường số 10., khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Từ 10 Triệu
- Quản lý và kiểm tra chứng từ xuất, nhập kho.
- Kiểm tra và nghiệm thu hàng trước khi nhập kho để phát hiện lỗi…hoặc thiếu hụt so với đơn đặt hàng; báo với kế toán để yêu cầu bồi thường và ghi chép lại.
- Lưu giữ đầy đủ chứng từ và quản lý giấy tờ, tài liệu để xác nhận số lượng tồn kho thích hợp và duy trì kiểm soát lượng hàng tồn trong kho.
- Sắp xếp hàng hóa logic.
- Kiểm tra số lượng tồn kho hàng ngày và báo cáo cho chủ quản bộ phận.
- Tiếp nhận thông tin và làm thủ tục xuất – nhập hàng hóa
- Ghi chép chi tiết nhập xuất
- Định kỳ hàng tháng tổ chức kiểm kê hàng hóa trong kho.
- Quản lý và sắp xếp hàng hóa trong kho
- Theo dõi và Giám sát toàn bộ quá trình mua hàng
- Sắp xếp và quản lý hàng hóa
- Lập báo cáo với cấp trên khi số lượng kho hàng có biến động
- Hỗ trợ thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên Nam
Có kinh nghiệm Quản lý kho trong lĩnh vực May mặc
Có khả năng sắp xếp và quản lý thông tin
Tại CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ cơm ca
- Làm giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7
- Teambuilding, trà chiều….
- Các quyền lợi theo Luật hiện hành
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
