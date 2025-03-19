Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH CNA - HTE VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH CNA - HTE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
CÔNG TY TNHH CNA - HTE VIỆT NAM

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TNHH CNA - HTE VIỆT NAM

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh:

- Tòa nhà Detech 2, 107 Nguyễn Phong Sắc, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tham gia quá trình làm dự án, giám sát, kiểm tra nghiêm ngặt, kiểm soát chất lượng công trình, tiến độ thi công, nghiệm thu và quyết toán.
Lập báo cáo định kỳ của tháng, quý, năm và đánh giá kết quả đã thực hiện. Thu thập và phân tích các thông tin qua báo cáo. Lưu trữ báo cáo.
Thiết lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu về cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, lắp đặt, xây dựng, ...
Nghiên cứu và đề xuất các phương án giải quyết các vấn đề trong quá trình triển khai dự án.
Hỗ trợ các công việc cho trưởng ban dự án và làm mẫu phân công công việc cho nhóm.
Xây dựng và áp dụng trình tự triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng.
Thẩm định công trình và đưa ra đánh giá đúng đắn, phù hợp với hiện trạng.
Báo cáo tiến độ và quá trình thực hiện của dự án.
Làm các công việc hành chính khác và cấp trên giao.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 1 năm.
Thành thạo vi tính văn phòng.
Trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh
Kỹ năng mềm tốt: Kỹ năng giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH CNA - HTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thực nhận 10.000.000 - 13.000.000 đồng/ tháng. Lương tháng 13
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo qui định hiện hành, tham gia BHTN
Được làm việc trong môi trường năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CNA - HTE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CNA - HTE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CNA - HTE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 42 Đường Số 4, KCN VSIP1, Thuận An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

