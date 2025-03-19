Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH CNA - HTE VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Tòa nhà Detech 2, 107 Nguyễn Phong Sắc, Thành phố Bắc Ninh

Tham gia quá trình làm dự án, giám sát, kiểm tra nghiêm ngặt, kiểm soát chất lượng công trình, tiến độ thi công, nghiệm thu và quyết toán.

Lập báo cáo định kỳ của tháng, quý, năm và đánh giá kết quả đã thực hiện. Thu thập và phân tích các thông tin qua báo cáo. Lưu trữ báo cáo.

Thiết lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu về cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, lắp đặt, xây dựng, ...

Nghiên cứu và đề xuất các phương án giải quyết các vấn đề trong quá trình triển khai dự án.

Hỗ trợ các công việc cho trưởng ban dự án và làm mẫu phân công công việc cho nhóm.

Xây dựng và áp dụng trình tự triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng.

Thẩm định công trình và đưa ra đánh giá đúng đắn, phù hợp với hiện trạng.

Báo cáo tiến độ và quá trình thực hiện của dự án.

Làm các công việc hành chính khác và cấp trên giao.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 1 năm.

Thành thạo vi tính văn phòng.

Trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh

Kỹ năng mềm tốt: Kỹ năng giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH CNA - HTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thực nhận 10.000.000 - 13.000.000 đồng/ tháng. Lương tháng 13

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo qui định hiện hành, tham gia BHTN

Được làm việc trong môi trường năng động.

