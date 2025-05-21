Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH SRV BẮC NINH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Quế Võ, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng

Chúng tôi đang tìm kiếm “Cán bộ Kỹ thuật hiện trường” có trách nhiệm và tâm huyết để đồng hành cùng công ty trong các công trình xây dựng công nghiệp.

- Giám sát thi công tại công trình, đảm bảo tiến độ và chất lượng

- Triển khai bản vẽ, bóc tách khối lượng, kiểm soát vật tư

- Phối hợp với nhà thầu, tổ đội thi công và các bộ phận liên quan

- Báo cáo tình hình thi công hàng ngày/tuần cho cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp hoặc tương đương

- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương.

- Thành thạo AutoCAD, Word, Excel

- Siêng năng, chịu khó, chịu được áp lực công việc

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương: Thỏa thuận theo năng lực

- Phụ cấp: Ăn ở, đi lại,...

- Chế độ: BHXH, thưởng lễ Tết, lương tháng 13

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển

