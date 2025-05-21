Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH SRV BẮC NINH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TNHH SRV BẮC NINH
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Quế Võ, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Chúng tôi đang tìm kiếm “Cán bộ Kỹ thuật hiện trường” có trách nhiệm và tâm huyết để đồng hành cùng công ty trong các công trình xây dựng công nghiệp.
- Giám sát thi công tại công trình, đảm bảo tiến độ và chất lượng
- Triển khai bản vẽ, bóc tách khối lượng, kiểm soát vật tư
- Phối hợp với nhà thầu, tổ đội thi công và các bộ phận liên quan
- Báo cáo tình hình thi công hàng ngày/tuần cho cấp trên
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp hoặc tương đương
- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương.
- Thành thạo AutoCAD, Word, Excel
- Siêng năng, chịu khó, chịu được áp lực công việc
- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương.
- Thành thạo AutoCAD, Word, Excel
- Siêng năng, chịu khó, chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH SRV BẮC NINH Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: Thỏa thuận theo năng lực
- Phụ cấp: Ăn ở, đi lại,...
- Chế độ: BHXH, thưởng lễ Tết, lương tháng 13
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển lâu dài
- Phụ cấp: Ăn ở, đi lại,...
- Chế độ: BHXH, thưởng lễ Tết, lương tháng 13
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SRV BẮC NINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI