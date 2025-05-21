Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH SRV BẮC NINH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 15 Triệu

Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH SRV BẮC NINH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH SRV BẮC NINH
Ngày đăng tuyển: 21/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/06/2025
CÔNG TY TNHH SRV BẮC NINH

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TNHH SRV BẮC NINH

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Quế Võ, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm “Cán bộ Kỹ thuật hiện trường” có trách nhiệm và tâm huyết để đồng hành cùng công ty trong các công trình xây dựng công nghiệp.
- Giám sát thi công tại công trình, đảm bảo tiến độ và chất lượng
- Triển khai bản vẽ, bóc tách khối lượng, kiểm soát vật tư
- Phối hợp với nhà thầu, tổ đội thi công và các bộ phận liên quan
- Báo cáo tình hình thi công hàng ngày/tuần cho cấp trên

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp hoặc tương đương
- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương.
- Thành thạo AutoCAD, Word, Excel
- Siêng năng, chịu khó, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH SRV BẮC NINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận theo năng lực
- Phụ cấp: Ăn ở, đi lại,...
- Chế độ: BHXH, thưởng lễ Tết, lương tháng 13
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SRV BẮC NINH

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SRV BẮC NINH

CÔNG TY TNHH SRV BẮC NINH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Quế Võ, Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

