Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 17F2, đường D6, KP1, P Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai., Biên Hoà

Kỹ sư xây dựng

- Tính toán, bóc tách dự toán các công trình.

- Kiểm tra chi phí thực tế so với dự toán.

- Các công việc khác theo sự phân công của BGĐ.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành xây dựng/ kinh tế xây dựng hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Tốt nghiệp 1-2 năm có kinh nghiệm làm dự toán hoặc đã từng tiếp xúc với dự toán, sẽ được đào tạo thêm trong quá trình làm việc.

- Biết dùng phần mềm Autocad, G8, Bắc Nam.

- Phỏng vấn Đạt đi làm ngay.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ: 9.000.000đ – 13.000.000đ/tháng.

- Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Thưởng ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, theo chính sách công ty;

- Du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM

