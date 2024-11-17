Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: KCN Dầu Giây, Thống Nhất

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tham gia phân tích, đánh giá lựa chọn nhà thầu:

Tham gia lập hồ sơ mời thầu và tổ chức công tác đấu thầu.

Tham gia thẩm định, phân tích đề xuất lựa chọn nhà thầu.

Tham gia kiểm tra khối lượng theo bản vẽ thiết kế được duyệt so với bảng khối lượng nhà thầu

Tham gia kiểm soát quá trình triển khai thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán và bàn giao dự án cho đơn vị thụ hưởng

Tham gia nghiệm thu từng phần/ hạng mục khối lượng thực tế thi công cùng phòng Xây dựng và nhà thầu.

Thu thập hồ sơ nghiệm thu khối lượng, giá trị được duyệt so sánh chi phí xây lắp các HMCT với tổng dự toán được duyệt.

Kiểm tra chi tiết hồ sơ thanh toán của các hạng mục công trình để đảm bảo rằng các chi phí phát sinh là hợp lý, bao gồm: kiểm tra khối lượng thực hiện hợp đồng so sánh với thực tế thi công, với bản vẽ thiết kế, biên bản nghiệm thu.

Tham gia kiểm tra hóa đơn, chứng từ, điều kiện thanh toán, các hạng mục xây dựng theo đúng

quy định.

Bàn giao hồ sơ chứng từ cho các bên có thẩm quyền (kế toán công ty con, ngân hàng, kiểm toán, cơ quan thuế).

Theo dõi quá trình thanh toán và báo cáo tình hình thực hiện ngân sách

Theo dõi, kiểm soát các đề xuất thanh toán cho nhà thầu để bảo đảm không ảnh hưởng đến tiến độ thi công từ Phòng Xây dựng.

Theo dõi tiến độ thanh toán thực tế và hợp đồng.

Theo dõi tình hình thực hiện ngân sách dự toán được duyệt.

Lập kế hoạch thanh toán chi tiết hằng tuần gửi cho Trưởng phòng, Kế toán trưởng và Trưởng phòng nguồn vốn.

Kiểm soát số liệu từ ngân sách đến quyết toán công trình hoàn thành.

Lập hồ sơ đối chiếu công nợ với nhà thầu

Kiểm tra xác nhận, tập hợp hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán.

Thực hiện thủ tục thanh toán, theo dõi và Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách định kỳ tuần, tháng, quý, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Thực hiện các công việc khác của Phòng khi được cấp trên yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác của Dự án khi cần thiết để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của Dự án.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên

Fresher, sinh viên mới ra trường các chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế xây dựng, Kỹ sư xây dựng.....

Kiến thức:

Kiến thức về kiểm soát hoạt động, hạch toán kế toán.

Hiểu biết về các định mức về xây dựng, kỹ năng đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng.

Sử dụng thành thạo Microsoft Office trong công việc.

Tiếng anh giao tiếp là một lợi thế

Biết sử dụng Autocad là một lợi thế

Kỹ năng đàm phán

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BH theo quy định

Thưởng lễ, tết

Tham gia các hoạt động gắn kết (Teambuilding, Ngày hội gia đình, Trung thu,....)

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin