Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3, Giai đoạn 2, Thị Trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Model 3D bằng Revit về kết cấu, kiến trúc, cầu đường...

- Các yêu cầu khác từ cấp trên

- Trên 2 năm kinh nghiệm làm dự án Bim.Cim

- Đọc hiểu bản vẽ xây dựng, kiến trúc

- Xử dụng thành thao Autocad và Revit。(LOD300 trở lên）

- Sử dụng tốt phần mềm Dynamo、Navisworks、Civil3D

※Ưu tiên:

- Là người tư duy tích cực và có thể chịu được áp lực công việc

- Có kinh nghiệm quản lý dự án

- Ưu tiến biết tiếng Nhật

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6

- Tăng lương 2 lần/năm, được nghỉ thứ bảy và chủ nhật

- Được tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định của pháp luật hiện hành

- Chính sách xã hội: tặng quà sinh nhật, thai sản, thăm bệnh, hiếu hỉ

- Chính sách lương thưởng: thưởng thành tích, thưởng dự án, thưởng cuối năm, …

- Các hoạt động khác do công ty tổ chức

