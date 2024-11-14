Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3, Giai đoạn 2, Thị Trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Model 3D bằng Revit về kết cấu, kiến trúc, cầu đường...
- Các yêu cầu khác từ cấp trên
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trên 2 năm kinh nghiệm làm dự án Bim.Cim
- Đọc hiểu bản vẽ xây dựng, kiến trúc
- Xử dụng thành thao Autocad và Revit。(LOD300 trở lên）
- Sử dụng tốt phần mềm Dynamo、Navisworks、Civil3D
※Ưu tiên:
- Là người tư duy tích cực và có thể chịu được áp lực công việc
- Có kinh nghiệm quản lý dự án
- Ưu tiến biết tiếng Nhật
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6
- Tăng lương 2 lần/năm, được nghỉ thứ bảy và chủ nhật
- Được tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định của pháp luật hiện hành
- Chính sách xã hội: tặng quà sinh nhật, thai sản, thăm bệnh, hiếu hỉ
- Chính sách lương thưởng: thưởng thành tích, thưởng dự án, thưởng cuối năm, …
- Các hoạt động khác do công ty tổ chức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
